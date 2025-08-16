Tổng thống Vladimir Putin mời Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Nga

Theo AFP, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 15/8 đã mời Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Moskva.

Ông Putin đưa ra lời mời này trong cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh tại Alaska tập trung vào giải quyết xung đột Ukraine.

Ông Putin nói với ông Trump bằng tiếng Anh, cho biết: “Lần tới ở Moskva," sau khi ông Trump cảm ơn và cho biết “có lẽ sẽ sớm gặp lại." Ông Trump đáp lại rằng có thể "gặp lại nhau trong thời gian rất sớm."

Cũng tại cuộc họp báo, ông Putin kêu gọi Ukraine và các đồng minh châu Âu không tạo “trở ngại” cho tiến trình hòa bình. Ông bày tỏ kỳ vọng “Kiev và các thủ đô châu Âu sẽ nhìn nhận tất cả những điều này một cách xây dựng, không tạo ra bất kỳ trở ngại nào, không tìm cách phá vỡ tiến triển đang hình thành bằng những hành động khiêu khích hay các âm mưu hậu trường.'

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp thượng đỉnh quan trọng tại Anchorage, Alaska, tập trung vào việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.

Hai nhà lãnh đạo, sau gần ba giờ gặp gỡ kín, đã phát biểu trước báo chí nhưng không trả lời câu hỏi.

Tổng thống Nga Putin bắt đầu cuộc họp báo bằng phát biểu của mình. Điều này khá bất thường khi người phát biểu trước là nhà lãnh đạo khách đến thăm.

Tổng thống Putin phát biểu rằng một thỏa thuận đạt được với Tổng thống Trump sẽ “mở đường hướng tới hòa bình ở Ukraine” và tái nhấn mạnh “Như tôi đã nói, tình hình ở Ukraine liên quan đến những mối đe dọa cơ bản đối với an ninh của chúng tôi."

Tổng thống Nga cho biết để đạt được một thỏa thuận lâu dài, họ cần loại bỏ “tất cả các nguyên nhân gốc rễ, các lý do chính của xung đột đó” những cũng bày tỏ “Tôi đồng ý với Tổng thống Trump, như ông ấy đã nói hôm nay, rằng tất nhiên, an ninh của Ukraine cũng cần được đảm bảo. Tất nhiên, chúng tôi đã chuẩn bị làm việc về vấn đề đó."

Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong phát biểu của mình rằng Mỹ và Nga “chưa đi đến kết quả cuối cùng” tại hội nghị thượng đỉnh, nhưng ông và Tổng thống Putin “đã có một số tiến triển.”



“Chưa có thỏa thuận nào cho đến khi thực sự có thỏa thuận,” ông Trump nói, và thông báo “Tôi sẽ gọi điện cho NATO trong một thời gian ngắn nữa, tôi sẽ gọi cho các bên mà tôi cho là phù hợp, và tất nhiên tôi sẽ gọi cho Tổng thống Zelenskyy để thông báo về cuộc họp hôm nay. Cuối cùng, quyết định là ở họ.”

Tổng thống Trump cũng nói rằng họ đã có một “cuộc họp rất hiệu quả” và có “rất nhiều điểm mà chúng tôi đã đồng thuận”./.

