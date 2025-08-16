Mỹ và Nga họp thượng đỉnh, chưa có thỏa thuận nào được công bố

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ sớm liên lạc với các nhà lãnh đạo châu Âu và tổng thống Ukraine Volodimir Zelenskyy về kết quả cuộc gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Trump và Tổng thống Putin họp báo sau cuộc hội đàm tại Alaska. (Nguồn: Reuters)

Theo AP, Reuters, tại cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã đạt được “bước tiến lớn” và “đã có rất nhiều điểm mà chúng tôi đã nhất trí, hầu hết các điểm (được thảo luận), và còn một số điểm lớn chúng tôi chưa tiến được tới đó (sự nhất trí), nhưng đã có bước tiến," tuy nhiên từ chối tiết lộ chi tiết.

Ông Trump cho biết sẽ sớm liên lạc với các nhà lãnh đạo châu Âu và tổng thống Ukraine Volodimir Zelenskyy về kết quả cuộc gặp.

Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ hy vọng những thỏa thuận đạt được trong cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp Mỹ là điểm khởi đầu để giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine và khôi phục quan hệ Moskva-Washington.

Hai nhà lãnh đạo không trả lời các câu hỏi của phóng viên và không cung cấp thêm chi tiết nào trước khi kết thúc cuộc báo chung.

Theo kế hoạch đã được hai bên thống nhất, cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin bắt đầu vào lúc 11h30 ngày 15/8 (theo giờ địa phương, tức 2h30 ngày 16/8 theo giờ Việt Nam) tại Alaska.

Đây là cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ kể từ tháng 6/2021, thời điểm ông Putin gặp người đồng cấp Mỹ khi đó là ông Joe Biden tại Geneva (Thụy Sĩ)./.

