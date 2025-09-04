Ukraine, Mỹ lần đầu họp hội đồng quản trị quỹ đầu tư chung

Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko cho biết ngày 3/9, Ukraine và Mỹ đã tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị đầu tiên của một quỹ đầu tư chung, một phần trong thỏa thuận khoáng sản giữa Kiev với Washington.

Trong bài đăng trên ứng dụng Telegram, Thủ tướng Svyrydenko cho biết các quan chức Ukraine và Mỹ đã thông qua một số bước quan trọng để thúc đẩy các hoạt động của quỹ, bao gồm việc thành lập các ủy ban, lựa chọn một quản trị viên và một cố vấn đầu tư.

Bước tiếp theo sẽ là xác định các dự án cho các khoản đầu tư thí điểm đầu tiên. Vấn đề này sẽ được thảo luận vào cuối tháng 9 này trong chuyến thăm của một phái đoàn từ tổ chức phát triển DFC của Mỹ.

Thủ tướng Svyrydenko cũng nhấn mạnh Ukraine sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đồng nghiệp Mỹ ở mọi cấp độ, và các khoản đầu tư của Mỹ có thể xem như sự đảm bảo an ninh cho cả Ukraine và các doanh nghiệp Mỹ tại Ukraine.

Kiev và Washington đã nhất trí về thỏa thuận khoáng sản sau khi được Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy mạnh mẽ vào tháng 4 năm nay.

Theo thỏa thuận, Washington được ưu tiên tiếp cận khoáng sản của Ukraine để đổi lấy đầu tư. Điều này được coi là một cách để hỗ trợ nền kinh tế cũng như các nỗ lực quốc phòng của Ukraine.

Theo thỏa thuận này, một nửa doanh thu mà chính phủ Ukraine thu được từ khai thác khoáng sản dự kiến sẽ được chuyển vào quỹ đầu tư chung.

Trong diễn biến liên quan đến Ukraine, theo kế hoạch, ngày 4/9, khoảng 30 nhà lãnh đạo sẽ hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy về các đảm bảo an ninh trong tương lai cho Kiev trong trường hợp đạt được thỏa thuận ngừng xung đột với Nga.

Hội nghị thượng đỉnh, cả trực tiếp và trực tuyến, của "liên minh thiện chí" quy tụ các nhà lãnh đạo chủ yếu từ châu Âu, cùng với Thổ Nhĩ Kỳ, Australia và Canada.

Trong nhiều tháng, các nước đã thảo luận ở nhiều cấp độ khác nhau để xác định các đóng góp quân sự của họ cho Ukraine sau khi có lệnh ngừng bắn cuối cùng.

Tuy nhiên, những nỗ lực đó gần đây đã bị đình trệ khi các chính phủ cho biết bất kỳ vai trò quân sự nào của châu Âu cũng sẽ cần có sự đảm bảo an ninh của riêng Mỹ làm phương án dự phòng.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump chưa đưa ra cam kết rõ ràng nào về việc cung cấp những đảm bảo đó./.

Mỹ loại trừ khả năng đưa quân tới Ukraine, để ngỏ tuần tra trên không Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ sẽ không triển khai bộ binh hay lực lượng nào khác tới Ukraine, song gợi ý các bảo đảm an ninh có thể gồm tuần tra trên không với sự tham gia của Mỹ và châu Âu.