Ukraine dự kiến đàm phán với Mỹ về các đảm bảo an ninh

Ukraine dự kiến tiến hành đàm phán quan trọng với Mỹ về các đảm bảo an ninh vào ngày 29/8, trong bối cảnh tình hình xung đột tại nước này ngày càng phức tạp.

Phái đoàn Ukraine do ông Andriy Yermak, Chánh Văn phòng Tổng thống, dẫn đầu sẽ bao gồm các chuyên gia về chính trị, quân sự và kinh tế.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trước chuyến thăm Mỹ, ông Yermak cùng Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Rustem Umerov đã và đang tiến hành các cuộc đàm phán quốc tế tại Qatar, Saudi Arabia và Thụy Sĩ nhằm thúc đẩy tiến trình xây dựng cơ chế đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Kiev đang tìm kiếm các đảm bảo an ninh từ phương Tây, trong đó bao gồm đề xuất triển khai lực lượng châu Âu dưới sự chỉ đạo của Mỹ tại Ukraine - một đề xuất vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Moskva./.

