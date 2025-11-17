Kinh tế

Kinh doanh

Quan chức Mỹ dự báo thời điểm đạt thỏa thuận đất hiếm với Trung Quốc

Mỹ đồng ý không áp thuế 100% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và Bắc Kinh sẽ hoãn áp dụng cơ chế cấp phép xuất khẩu đối với các khoáng sản đất hiếm và nam châm thiết yếu.

Đoàn Hùng
Đất hiếm được đưa đi xuất khẩu tại Liên Vân Cảng ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Trong phát biểu được phát sóng ngày 16/11, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent bày tỏ "hy vọng" một thỏa thuận đất hiếm giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ được hoàn tất trước Lễ Tạ ơn.

Những bình luận của ông Bessent được đưa ra sau một thỏa thuận khung được công bố vào tháng trước, trong đó Washington đồng ý không áp thuế 100% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và Bắc Kinh sẽ hoãn áp dụng cơ chế cấp phép xuất khẩu đối với các khoáng sản đất hiếm và nam châm thiết yếu.

Phát biểu trên kênh truyền hình Fox News, ông Bessent chia sẻ: "Tôi tin tưởng rằng sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo tại Hàn Quốc, Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình, Trung Quốc sẽ tôn trọng các thỏa thuận của họ."

Bên cạnh đó, ông Bessent cũng bác bỏ thông tin của một bài báo mới đây trên tờ Wall Street Journal cho rằng các quan chức Trung Quốc dự định hạn chế quyền tiếp cận đất hiếm với những công ty Mỹ có liên hệ với quân đội./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Mỹ-Trung Quốc #Khoáng sản đất hiếm #Nam châm #Xuất khẩu Mỹ Trung Quốc
