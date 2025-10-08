Giải đua xe địa hình lớn nhất Việt Nam trở lại với nhiều kỷ lục

Chiều 8/10 tại Hà Nội, Ban Tổ chức Giải Đua xe Ôtô Địa hình Việt Nam PVOIL Cup 2025 (PVOIL VOC 2025) công bố giải sẽ diễn ra từ ngày 31/10-2/11/2025 tại Làng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam.

Theo đại diện từ Ban tổ chức, năm nay đánh dấu mùa giải thứ 18 của PVOIL VOC – giải đấu off-road lớn nhất Việt Nam, quy mô được mở rộng kỷ lục với 24 đường đua, 700 lượt thi với sự tham gia của 70 đội đua, 140 vận động viên tranh tài ở 4 hạng thi đấu.

Toàn bộ khu vực địa hình được quy hoạch lại, bổ sung hàng chục hecta rừng và đầm lầy tự nhiên, hình thành bản đồ thi đấu hoàn toàn mới. Khu sân khấu, khu điều hành và khu trải nghiệm cũng được mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khán giả và truyền thông.

Đặc biệt, số lượng đường thi tăng kỷ lục từ 14 lên 24 đường – nhiều nhất từ trước đến nay. Khu vực đua chia thành 6 khu độc lập giúp công tác điều hành, giám sát và truyền hình trực tiếp đạt hiệu quả tối đa. Tất cả 4 hạng thi sẽ thi đấu liên tục trong suốt 3 ngày, với tổng cộng gần 700 lượt trình diễn – con số cao nhất từ trong 18 năm diễn ra.

Quy mô PVOIL VOC 2025 so với mùa giải 2024. (Ảnh: BTC)

Cụ thể, hạng Chuyên nghiệp có 17 bài thi; SUV Nâng cao có 13; Bán tải Nâng cao có 12; và hạng Cơ bản có 10 bài thi. Đặc biệt, đường đua đêm Adventure – biểu tượng của PVOIL VOC sẽ chính thức trở lại. Trong ánh đèn mờ và điều kiện địa hình khắc nghiệt, các đội với 3-5 xe phải phối hợp chặt chẽ, tự mở đường băng rừng, vượt suối để cùng nhau cán đích.

Công tác tổ chức PVOIL VOC năm nay cũng được nâng lên cấp độ mới, tương xứng với quy mô mở rộng. Hệ thống chấm điểm, trọng tài, cứu hộ, y tế, hậu cần và an ninh đều được tăng cường, đảm bảo giải diễn ra an toàn, chuyên nghiệp và chính xác tuyệt đối.

Với khối lượng thi đấu khổng lồ, Ban tổ chức cho biết sẽ phải vận hành liên tục từ 8 giờ sáng đến 17 giờ mỗi ngày, đồng thời triển khai livestream trực tiếp từng bài thi, giúp khán giả trên toàn quốc theo dõi những khoảnh khắc kịch tính nhất.

Bên cạnh đó các cuộc thi chính, chương trình còn có khu lái thử địa hình do Ford và Toyota tổ chức hứa hẹn là điểm nhấn nổi bật, nơi người tham gia có thể tự mình trải nghiệm cảm giác chinh phục tương tự các tay đua chuyên nghiệp.

Giải Đua xe Ôtô Địa hình Việt Nam PVOIL Cup do Công ty Cổ phần OTV Truyền thông và Cộng đồng Otofun phối hợp tổ chức dưới sự bảo trợ của Hiệp hội Ôtô Thể thao Việt Nam (VMA). Suốt 18 năm qua, giải đấu không chỉ là sân chơi đỉnh cao của giới off-road, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam như điểm đến lý tưởng cho các môn thể thao mạo hiểm./.

