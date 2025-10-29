Ngày 29/10, tại thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc đã diễn ra Lễ khai trương Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh, Trung Quốc.

Đây là mốc son mới trong tiến trình phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc nói chung, Việt Nam và khu vực miền Tây Trung Quốc nói riêng.

Tham dự Lễ khai trương, về phía Trung Quốc có ông Hồ Hành Hoa, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Bí thư Thành ủy, Thị trưởng chính quyền nhân dân Thành phố Trùng Khánh; ông Long Châu, Vụ trưởng Vụ Lãnh sự Bộ Ngoại giao Trung Quốc; cùng đông đảo đại diện các cơ quan, đơn vị, quận huyện của thành phố Trùng Khánh và tỉnh Tứ Xuyên.

Về phía Việt Nam có ông Phạm Thanh Bình, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc; ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; đồng chí Doãn Hoàng Minh, Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam; đại diện Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán và các Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trung Quốc; đông đảo cộng đồng kiều bào, doanh nghiệp, lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc; cùng nhiều Tổng Lãnh sự và đại diện Tổng Lãnh sự quán các nước tại Trùng Khánh và Thành Đô.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình phát biểu tại Lễ khai trương. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Phát biểu tại Lễ khai trương, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Đại sứ Phạm Thanh Bình nhấn mạnh việc thành lập Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh thể hiện chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam là không ngừng củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị với Trung Quốc, thúc đẩy giao lưu và hợp tác giữa các địa phương hai nước, coi trọng đi sâu hợp tác, tăng cường kết nối với Trùng Khánh, Tứ Xuyên, các địa phương đóng vai trò là điểm đột phá chiến lược quan trọng trong đại khai phát miền Tây thời đại mới và Trung tâm tổng hợp kết nối mở cửa nội địa của Trung Quốc, phù hợp với đà phát triển mạnh mẽ và toàn diện của quan hệ Việt-Trung trong thời gian qua.

Sự hiện diện của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại đây không chỉ có ý nghĩa chính trị-ngoại giao quan trọng, mà còn mở ra một kênh kết nối mới, trực tiếp và hiệu quả giữa Việt Nam với các địa phương năng động của Trung Quốc, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Đại sứ Phạm Thanh Bình cho biết cùng với đà phát triển tích cực của quan hệ Việt-Trung thời gian qua, hợp tác giữa các địa phương hai nước ngày càng sôi động, hiệu quả, trở thành điểm sáng trong quan hệ hai nước. Khu vực Trùng Khánh-Tứ Xuyên đang nổi lên là trung tâm công nghiệp, logistics, khoa học-công nghệ hàng đầu Trung Quốc.

Ngày càng có nhiều địa phương Việt Nam đã và đang thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị với thành phố Trùng Khánh và tỉnh Tứ Xuyên trong các lĩnh vực như giao thông, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Phó Bí thư Thành ủy, Thị trưởng Trùng Khánh Hồ Hành Hoa và Vụ trưởng Vụ Lãnh sự Bộ Ngoại giao Trung Quốc Long Châu nhiệt liệt chúc mừng khai trương Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh; nhấn mạnh Lễ khai trương Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai Đảng, hai nước Trung-Việt kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và năm Giao lưu nhân văn 2025, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Trung Quốc và Việt Nam.

Thị trưởng Trùng Khánh Hồ Hành Hoa và Vụ trưởng Vụ Lãnh sự Bộ Ngoại giao Trung Quốc Long Châu khẳng định, Bộ Ngoại giao Trung Quốc và chính quyền thành phố Trùng Khánh sẽ phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi để Tổng Lãnh sự quán hoàn thành tốt nhiệm vụ là cầu nối giao lưu hợp tác giữa Trùng Khánh, Tứ Xuyên và các địa phương Việt Nam; bày tỏ tin tưởng, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh sẽ đóng góp tích cực vào thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung-Việt có ý nghĩa chiến lược; cũng như thúc đẩy giao lưu hợp tác giữa thành phố Trùng Khánh và tỉnh Tứ Xuyên với các địa phương Việt Nam không ngừng phát triển trong thời gian tới.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Trùng Khánh Bùi Nguyên Long phát biểu tại Lễ khai trương. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Trùng Khánh Bùi Nguyên Long khẳng định việc thành lập Tổng Lãnh sự quán là sự cụ thể hóa những nhận thức chung và thỏa thuận cấp cao giữa Lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của hai bên trong việc đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững.

Với vai trò là chiếc cầu mới tại “Thủ đô cầu của thế giới” - Trùng Khánh, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam sẽ góp phần kết nối Việt Nam với thành phố Trùng Khánh và tỉnh Tứ Xuyên; nỗ lực thúc đẩy trao đổi đoàn giữa các ban ngành, địa phương hai bên, đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, du lịch, giáo dục-đào tạo, giao lưu nhân dân, tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Đồng thời, Tổng Lãnh sự quán cũng sẽ là ngôi nhà chung của cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Trùng Khánh-Tứ Xuyên.

Cũng tại Lễ khai trương, đã diễn ra màn trình diễn Bộ sưu tập Áo dài của Nhà thiết kế David Lê (Lê Anh Tuấn), gửi tới bạn bè Trung Quốc và quốc tế thông điệp về niềm tự hào dân tộc và khát vọng xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới./.

