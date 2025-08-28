Đời sống

Phong cách

Những khoảnh khắc nhìn vào và muốn nói "Tự hào là người Việt Nam"

Từ sinh viên "gen Z" say sưa hát nhạc cách mạng, những người xa lạ bỗng trở nên thân tình đến những ánh mắt trìu mến, tình yêu nước không còn to tát và xa vời, mà đơn giản là nằm sẵn trong mỗi người.

Minh Anh
img-3275.jpg
Đám đông hò reo cổ vũ cho các anh, các cô bộ đội, chiến sỹ công an nhân dân, dân quân tự vệ... đi sơ duyệt diễu binh diễu hành A80. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)

Đám đông chờ đón các đoàn diễu binh diễu hành qua các tuyến phố của Hà Nội dịp đại lễ A80 có rất nhiều cách để bày tỏ tình yêu nước của mình.

Có những người chọn hát đồng thanh các ca khúc "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" hay "Nối vòng tay lớn." Người dân giữ chỗ hộ nhau, có người chia sẻ đồ ăn, thức uống, trò chuyện vui vẻ...

Để ủng hộ tinh thần các chiến sỹ, cổ vũ những người dân đang háo hức chờ đoàn diễu binh đi qua, hai bạn trẻ Vương Tú Nguyệt và Đoàn Tuyết Ngân (Đại học Bưu chính Viễn thông) chọn hát vang các ca khúc diễu hành "Đoàn Vệ quốc quân," "Bác đang cùng chúng cháu hành quân," hay "Dưới bóng quân kỳ"...

Nhiều người khác cùng nhau hò reo ủng hộ, tạo nên "khối yêu nước" giàu nhiệt huyết. Dù không diễu hành nhưng khối n ày vẫn hiện diện ở mọi nơi đoàn diễu binh diễu hành đi qua.

Tình yêu nước có thể được "cắt nghĩa" thành những tình yêu nhỏ và gần gũi hơn như tình yêu cho gia đình, bạn bè, hay tình cảm gắn kết giữa quân và dân.

Mỗi người một cách thể hiện riêng, từ những câu hò reo, những tràng vỗ tay của người dân, đến những màn vẫy chào, thả tim và tương tác đầy gần gũi của các quân nhân... Tất cả góp phần tạo nên những kỷ niệm lớn lao, không thể quên, mang tên "A80."

681c7b45710efa50a31f.jpg
Người dân kết bạn, trước lạ sau quen, tại các sự kiện hợp luyện, sơ duyệt trước đại lễ A80. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
img-3864.jpg
Khi khối chiến sỹ được gọi thân mến là "khối vẫy tay, thả tim." (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
img-3589.jpg
... để tạo nên một không gian "đi giữa lòng dân" thực sự. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
img-3442.jpg
Ánh mắt trìu mến dành cho tình quân dân. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
img-3431.jpg
(Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)
(Vietnam+)
#nhạc đỏ #diễu hành #tự hào dân tộc #ca khúc cách mạng #hát cùng quân đội #Lễ diễu binh #GenZ
Theo dõi VietnamPlus

80 NĂM NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Chị Quỳnh Iris Nguyễn-de Prelle. (Ảnh: Hương Giang/Vietnam+)

Kiều bào - "nguồn lực mềm" của Việt Nam

Từ Brussels, nơi chị Quỳnh Iris Nguyễn-de Prelle đã gắn bó trong hơn 10 năm, hình ảnh 1 trí thức trẻ người Việt dấn thân quảng bá văn hóa và kết nối cộng đồng, trở thành minh chứng sinh động.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân chủ trì Quốc yến chiêu đãi chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Những cây cầu hữu nghị từ trái tim Hàn-Việt

Giáo sư Bae Yang Soo, Giáo sư trường Đại học Ngoại ngữ Busan, đặc biệt đóng vai trò cầu nối trong lĩnh vực dịch thuật văn học, với nhiều tác phẩm Việt Nam được ông chuyển ngữ sang tiếng Hàn.