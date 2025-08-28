Những khoảnh khắc nhìn vào và muốn nói "Tự hào là người Việt Nam"

Đám đông hò reo cổ vũ cho các anh, các cô bộ đội, chiến sỹ công an nhân dân, dân quân tự vệ... đi sơ duyệt diễu binh diễu hành A80. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)

Đám đông chờ đón các đoàn diễu binh diễu hành qua các tuyến phố của Hà Nội dịp đại lễ A80 có rất nhiều cách để bày tỏ tình yêu nước của mình.

Có những người chọn hát đồng thanh các ca khúc "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" hay "Nối vòng tay lớn." Người dân giữ chỗ hộ nhau, có người chia sẻ đồ ăn, thức uống, trò chuyện vui vẻ...

Để ủng hộ tinh thần các chiến sỹ, cổ vũ những người dân đang háo hức chờ đoàn diễu binh đi qua, hai bạn trẻ Vương Tú Nguyệt và Đoàn Tuyết Ngân (Đại học Bưu chính Viễn thông) chọn hát vang các ca khúc diễu hành "Đoàn Vệ quốc quân," "Bác đang cùng chúng cháu hành quân," hay "Dưới bóng quân kỳ"...

Nhiều người khác cùng nhau hò reo ủng hộ, tạo nên "khối yêu nước" giàu nhiệt huyết. Dù không diễu hành nhưng khối n ày vẫn hiện diện ở mọi nơi đoàn diễu binh diễu hành đi qua.

Tình yêu nước có thể được "cắt nghĩa" thành những tình yêu nhỏ và gần gũi hơn như tình yêu cho gia đình, bạn bè, hay tình cảm gắn kết giữa quân và dân.

Mỗi người một cách thể hiện riêng, từ những câu hò reo, những tràng vỗ tay của người dân, đến những màn vẫy chào, thả tim và tương tác đầy gần gũi của các quân nhân... Tất cả góp phần tạo nên những kỷ niệm lớn lao, không thể quên, mang tên "A80."

Người dân kết bạn, trước lạ sau quen, tại các sự kiện hợp luyện, sơ duyệt trước đại lễ A80. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Khi khối chiến sỹ được gọi thân mến là "khối vẫy tay, thả tim." (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

... để tạo nên một không gian "đi giữa lòng dân" thực sự. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Ánh mắt trìu mến dành cho tình quân dân. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

(Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)