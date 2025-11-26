Văn hóa

Miss International 2025: Kiều Duy quảng bá quê hương VN trước thềm chung kết

Những ngày cuối của hành trình Miss International 2025, đại diện nhan sắc Việt Nam Kiều Duy khéo léo quảng bá về quê hương Việt Nam. Cô cũng nhận được nhiều lời khen và động viên từ cộng đồng.

Kiều Duy cùng các thí sinh tìm hiểu về văn hóa truyền thống Nhật Bản. (Ảnh: NVCC)
Kiều Duy cùng các thí sinh tìm hiểu về văn hóa truyền thống Nhật Bản. (Ảnh: NVCC)

Ban tổ chức Miss International 2025 vừa đăng tải video phỏng vấn đại diện Việt Nam - Nguyễn Ngọc Kiều Duy (được thực hiện ngay trong ngày đầu tiên người đẹp đến Nhật Bản). Trong hơn 3 phút của buổi phỏng vấn, Hoa hậu Kiều Duy có dịp bày tỏ lòng trân trọng với những giá trị cốt lõi tổ chức Miss International theo đuổi: “Nền tảng của Miss International mang đến cho các cô gái cơ hội trở thành đại sứđể quảng bá văn hóa đất nước, lan tỏa những giá trị mà thế giới luôn hướng tới là hòa bình và đoàn kết. Đó là lý do tôi yêu Miss International.

Người đẹp Việt Nam cũng cho biết cô đã tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Anh và hiện đang theo học Thạc sỹ ngành Quản trị Kinh doanh. Nói về quê hương, Kiều Duy nhấn mạnh Việt Nam không chỉ nổi tiếng với ẩm thực và cảnh quan hữu tình mà điều khiến du khách nhớ mãi chính là sự tử tế, nhiệt thành và mến khách.

Những phẩm chất ấy đã có từ lâu đời, trở thành nét truyền thống đáng tự hào mà người Việt luôn muốn lan tỏa. Đó cũng là điều tạo nên tôi ngày hôm nay, một người hiền hòa luôn muốn được học hỏi và phát triển trong môi trường cuộc thi quốc tế,” Kiều Duy bày tỏ.

Chia sẻ với tổ chức Miss International, Kiều Duy cho biết bên cạnh học tập và công việc, cô còn muốn trở thành người tiên phong với dự án cộng đồng “Chạm,” hướng đến Mục tiêu Phát triển Bền vững số 3 của Liên Hợp Quốc. Bởi “Tôi tin rằng sức khỏe chính là nền tảng vững chắc, bao gồm bảo vệ môi trường và giáo dục. Vì vậy, tôi quyết định trao tặng tủ thuốc cho các trạm y tế ở vùng sâu vùng xa tại Việt Nam, giúp người dân có thuốc và hỗ trợ sơ cứu khẩn cấp.

d3.jpg
(Ảnh: NVCC)

Trong cuộc phỏng vấn, khả năng tiếng Anh lưu loát của Hoa hậu Kiều Duy cũng gây ấn tượng. Sự tự tin trong giao tiếp đã góp phần giúp hình ảnh đại diện Việt Nam trở nên nổi bật và chuyên nghiệp tại sân chơi quốc tế.

Trước đó, ngày 24/11, Hoa hậu Kiều Duy đã hoàn thành trọn vẹn phần thi bán kết với các màn trình diễn trang phục dạ hội, áo tắm và thuyết trình.

Trong buổi livestream gần đây, khi được khán giả hỏi về việc phân biệt đối xử tại Miss International 2025, Kiều Duy đã chia sẻ cảm nhận: “Ban tổ chức luôn mong muốn chúng tôi tận hưởng cuộc thi. Và thật sự tôi đã có những ngày vô cùng vui vẻ, thoải mái. Tôi được tổ chức Miss International trân trọng, còn các thí sinh thì dành cho tôi rất nhiều yêu thương. Tôi giống như em gái của các chị vậy. Mọi người đều vô cùng dễ mến.”

Sau hơn 2 tuần tranh tài, Hoa hậu Kiều Duy sẽ bước vào đêm tranh tài cuối cùng, ngày 27/11 tới.

Video phỏng vấn đại diện Việt Nam của tổ chức Miss International:

#Quảng bá văn hóa Việt Nam #Ý nghĩa cuộc thi Miss International #Hoa hậu Kiều Duy #Dự án cộng đồng 'Chạm' #Giá trị hòa bình và đoàn kết #Phẩm chất truyền thống Việt Nam #Thành tích thi Hoa hậu quốc tế #Giao tiếp tiếng Anh tự tin #Hình ảnh đại diện Việt Nam #Chia sẻ về cuộc thi và trải nghiệm Nhật Bản
