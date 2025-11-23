Miss International 2925: Kiều Duy tặng khăn rằn, quảng bá bản sắc Việt Nam

Đại diện Việt Nam tại Miss International mùa giải năm nay, Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy đã trải qua một nửa chặng đường. Cô liên tục cập nhật những hoạt động cũng như trải nghiệm trên hành trình dự thi để khán giả theo dõi và đồng hành cùng mình. Kiều Duy cho biết cô vừa trải qua những ngày khởi động đáng nhớ.

Theo lịch trình của ban tổ chức, Hoa hậu Kiều Duy và các thí sinh vừa tham gia hoạt động của nhà tài trợ cuộc thi. Xuất hiện thanh lịch, lộng lẫy trong trang phục dạ hội trắng, đeo phụ kiện ngọc trai, đại diện Việt Nam đã có phần chia sẻ tự tin trước dàn khách mời.

Đặc biệt, tham dự buổi đấu giá từ thiện do Miss International tổ chức, Kiều Duy đã đấu giá vòng cổ ngọc trai để góp vào quỹ từ thiện. Trong phần thuyết trình về vật phẩm này cô có phần chia sẻ truyền cảm hứng: “Không có hai viên ngọc trai nào hoàn toàn giống nhau, ngay cả khi chúng đến từ cùng một con trai. Giống như các cô gái ở đây, mỗi chúng ta đều khác biệt, đều là duy nhất. Dù xuất thân ra sao, màu da thế nào, chúng ta có mặt ở đây để nâng đỡ lẫn nhau. Những người phụ nữ mạnh mẽ sẽ tạo nên sức mạnh cho nhau.”

Cuối cùng, đại diện Tây Ban Nha đấu giá thành công và sở hữu chiếc vòng của Kiều Duy.

Hoa hậu Kiều Duy cho biết dịp cuối tuần, cô tiếp tục được tham gia các hoạt động trải nghiệm văn hóa, tham quan nhiều địa điểm tại Nhật Bản. Trước đó, cô ghé thăm trường mẫu giáo Nikoniko ở Tomioka, nơi Kiều Duy gặp gỡ và có những khoảnh khắc đáng yêu bên em bé người Việt. Sau đó, Kiều Duy tham dự tiệc giao lưu văn hoá tại Tomioka và có chuyến tham quan nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi.

Những ngày gần đây, Kiều Duy ưu tiên lựa chọn các trang phục có gam màu trung tính, kết hợp trang điểm nhẹ nhàng, mang đến vẻ ngoài thanh lịch và sang trọng. Năng lượng tích cực, sự thân thiện cùng tác phong chỉn chu giúp đại diện Việt Nam chiếm được nhiều thiện cảm. Dù lịch trình dày đặc, Kiều Duy cho hay cô vẫn duy trì thói quen thức dậy từ 3-4 giờ sáng để chuẩn bị mọi thứ, đảm bảo xuất hiện đúng giờ trong các hoạt động của cuộc thi.

Tại Miss International 2025, bên cạnh càphê Việt Nam, Kiều Duy gây ấn tượng khi chuẩn bị những chiếc khăn rằn để gửi tặng các thí sinh và ban tổ chức. Chia sẻ về món quà đặc biệt này, Kiều Duy cho biết: “Chiếc khăn rằn mộc mạc mà thân thương kể về những cánh đồng lúa, về nếp sống dung dị, hiền hòa và tinh thần kiên cường, bất khuất của con người Nam Bộ. Đó cũng là lời nhắn gửi đầy trìu mến về sự hiếu khách và tấm lòng nồng hậu của người Việt Nam."

"Với tất cả niềm tự hào, Kiều Duy hy vọng món quà nhỏ này sẽ trở thành một kỷ niệm đẹp, một sợi dây kết nối và là lời mời chân thành nhất để các bạn luôn nhớ về một Việt Nam xinh đẹp, thân thiện và đáng mến.”

Tham quan các điểm đến ở Nhật Bản và hội ngộ Hoa hậu Thanh Thủy - đương kim Miss International. (Ảnh: NVCC)

Trước đó, nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, không chỉ gửi lời chúc mừng các thầy cô từ phương xa, Kiều Duy còn giới thiệu nét văn hóa đặc biệt này tới bạn bè quốc tế và tinh tế gợi ý các thí sinh cùng gửi những lời tri ân ý nghĩa. Cô cũng hướng dẫn các thí sinh học một số từ tiếng Việt cơ bản, vừa tạo nên những khoảnh khắc giao lưu đáng nhớ vừa thể hiện sự thân thiện, cởi mở của đại diện Việt Nam.

Hiện lượng tương tác trên các nền tảng mạng xã hội của Kiều Duy liên tục tăng trong những ngày qua. Khán giả liên tục gửi lời khen ngợi và động viên đến Kiều Duy khi theo dõi hành trình của cô tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Các hoa hậu, á hậu như Hương Giang, Lương Thùy Linh, Đỗ Hà, LONA Kiều Loan, Phương Thanh… cũng cổ vũ, dành lời khen ngợi và kêu gọi khán giả ủng hộ Kiều Duy tại cuộc thi.

Hành trình Miss International 2025 của Hoa hậu Kiều Duy kéo dài hơn 2 tuần, từ ngày 12/11 đến 27/11. Ngày mai, 24/11, cô sẽ tham gia phần thi bán kết. Đêm chung kết diễn ra vào ngày 27/11./.

Kiều Duy và các thí sinh Miss International trong một số hoạt động của ban tổ chức. (Ảnh: NVCC)

