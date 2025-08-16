Kiều Duy hưởng ứng tinh thần 2/9 với áo dài trắng trên trang chủ Miss International

Những hình ảnh đầu tiên của Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy đã được đăng tải trên trang chủ của cuộc thi Miss International, cùng các đại diện đến từ United Kingdom (Sophie Wallace), Colombia (Catalina Duque Abréu), Singapore (Tanisha Tan), Japan (Ai Nozaki), Türkiye (Ayşe Sena Şeref), Montenegro (Ana Dedvukaj).

Người đẹp sinh năm 2003 của Việt Nam là một trong 7 đại diện được đăng tải hình ảnh chân dung chính thức sớm nhất, thu hút lượng tương tác lớn từ người hâm mộ nước nhà.

Trong không khí cả nước hướng về kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Hoa hậu Kiều Duy quyết định thực hiện và gửi đến tổ chức Miss International bộ ảnh đậm chất công dân trẻ yêu nước.

Khác với các đại diện trước, Kiều Duy chọn diện áo dài trắng với vẻ đẹp ngọt ngào, tinh khôi. Hình ảnh này vẫn toát lên khí chất của người con gái Việt Nam thế hệ mới, đầy năng động và nhiệt huyết, sẵn sàng mang những nét đẹp truyền thống tốt đẹp của đất nước đến với bạn bè quốc tế.

Sau nửa năm nhiệm kỳ, Hoa hậu Kiều Duy để lại dấu ấn của một nhan sắc ôn hòa và không kém phần cởi mở, phóng khoáng. Hiện tại, cô đã có thời gian dự kiến tốt nghiệp và bắt đầu chuẩn bị thủ tục tiếp tục chặng đường học tập với mục tiêu chinh phục tấm bằng thạc sỹ.

Cùng với con đường học tập, Hoa hậu Kiều Duy còn bày tỏ sự quan tâm đến những hoạt động mang tính văn hóa, truyền thống, giải trí và cộng đồng. Cô nhiều lần trở thành Đại sứ cho những dự án, chương trình cộng đồng như Lễ hội Bánh dân gian Đông Nam Bộ, Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh, Lễ hội Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp sức mùa thi, dự án mang nhạc cụ dân tộc và võ Vovinam đến với các trường THPT trên cả nước..

Gần đây, Hoa hậu Kiều Duy dành thời gian để tìm hiểu các làng nghề Việt Nam với chương trình “Một ngày làm nghệ nhân.” Hoa hậu Kiều Duy chia sẻ: “Với Duy, việc hiểu rõ cội nguồn văn hóa truyền thống sẽ giúp Duy quảng bá hình ảnh con người Việt Nam một cách tốt nhất đến với bạn bè quốc tế. Bởi có như vậy từng hành động, từng lời nói, từng thông điệp mà mình truyền tải mới trở thành một phần của dòng chảy văn hóa.”

Thời gian vừa qua, Hoa hậu Kiều Duy đã bắt đầu đăng tải hình ảnh những buổi học, tập luyện chuẩn bị cho hành trình đến với Miss International 2025. Đáng chú ý, huấn luyện viên catwalk của Hoa hậu Kiều Duy là Sulayao Jethro Asia (International Pageant Coach and Pasarela Trainer) và Bacon Alfredo Jr Relucio (International Catwalk Director and Image Stylist) đến từ Philippines.

Đây là 2 chuyên gia catwalk quốc tế đã từng đồng hành cùng những hoa hậu, á hậu như Hoa hậu Như Vân, Á hậu Mai Ngô, Á hậu Bích Tuyền... Bên cạnh đó, Kiều Duy cũng chăm chỉ làm quen với bộ môn múa để chuẩn bị cho tiết mục tài năng. Ngoài ra, những kỹ năng như trang điểm, làm tóc, tiếng anh... cũng đã được Kiều Duy sắp xếp trau dồi và nâng cao.

Hành trình Miss International 2025 của Kiều Duy sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 12/11 và chung kết được diễn ra vào 28/11 cùng những phần thi phụ được công bố vào thời gian tới./.

