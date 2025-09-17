Kiều Duy khởi động dự án về sức khỏe cộng đồng trước thềm Miss International 2025

Hoa hậu Quốc gia Việt Nam Kiều Duy vừa công bố dự án SDGs mang tên “Chạm” mà cô thực hiện khi đồng hành cùng chương trình thiện nguyện “Tiếp bước em đến trường-Điện Biên 2025.”

Được biết, đây là mục tiêu thứ 3 trong 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp quốc và cũng là một trong những mục tiêu mất khá nhiều công sức khi Kiều Duy quyết tâm theo đuổi.

Kiều Duy chia sẻ: “Duy từng được nghe kể chuyện về những gia đình mất đi người thân chỉ vì những cơn sốt tưởng chừng như đơn giản, hoặc những trường hợp mất đi khả năng nhận thức chỉ sau cơn cảm vặt. Để những điều đáng tiếc không xảy ra, Duy đã quyết định xây dựng dự án ‘CHẠM’ nhằm mang những tủ thuốc yêu thương đến với trẻ em, người dân vùng sâu vùng xa.”

Kiều Duy cho rằng ở bất kỳ trường học, hay gia đình nào cũng nên trang bị một tủ thuốc với nhiều nhất những loại thuốc cơ bản để những vấn đề nhỏ bé không trở thành những lo ngại lớn, để mọi người có được sự chủ động kịp lúc, kịp thời.

Trong chuyến thiện nguyện đến với Điện Biên lần này, Kiều Duy đã ghé ba điểm trường vùng cao tại xã Mường Lạn, Mường Luân. Cô cho biết cùng đoàn khởi hành quãng đường Hà Nội đến Điện Biên hơn 500km, từ 3h sáng đến 17h mới đến điểm trường đầu tiên là THCS Mường Lạn, sau đó là các điểm trường Mầm non Pá Vạt, Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Chiềng Sơn.

Hành trình "Chạm" của Kiều Duy. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Đây là 3 điểm trường đều chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3, nên đoàn thiện nguyện đã mang những phần quà gồm vật dụng học tập, vật dụng sinh hoạt cá nhân để góp sức cho các em nhỏ và người dân địa phương.

Tại điểm trường Chiềng Sơn - nơi được ghi nhận chịu thiệt hại nặng nề nhất sau cơn bão, Hoa hậu Kiều Duy đã trao gửi tủ thuốc yêu thương cùng hy vọng chung tay với nhà trường chăm lo sức khỏe cho các em học sinh.

Sau hoạt động đầu tiên của dự án “Chạm” tại Điện Biên, Hoa hậu Kiều Duy cho biết đang ấp ủ “nâng cấp” dự án không chỉ là mang đến trường học, hộ dân những tủ thuốc yêu thương mà còn có thể trang bị thêm kiến thức cơ bản về y tế, chăm sóc sức khỏe cho người dân ở vùng sâu vùng xa.

Hoa hậu Kiều Duy hiện đang chuẩn bị những hành trang, kỹ năng cuối cùng cho hành trình đến với Miss International 2025 sẽ diễn ra vào tháng 11 sắp tới ở Nhật Bản./.

