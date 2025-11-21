Cựu tuyển thủ bóng bầu dục Pháp thi đấu từ thiện tại Việt Nam

Cựu tuyển thủ bóng bầu dục (rugby) người Pháp gốc Việt François Trinh-Duc cùng nhiều cựu tuyển thủ quốc gia sẽ thi đấu một trận rugby từ thiện tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22/11 nhằm gây quỹ cho hoạt động hỗ trợ trẻ em khó khăn.

Phóng viên TTXVN tại Paris dẫn nguồn từ báo thể thao L’Equipe cho biết trận đấu sẽ diễn ra tại sân Phú Nhuận với sự góp mặt của khoảng 10 cựu tuyển thủ Pháp, trong đó có Yann Delaigue, Sébastien Bruno, Olivier Brouzet, Cédric Desbrosse và Lionel Faure.

Các cựu tuyển thủ Pháp sẽ thi đấu giao hữu với đội Barbarians quy tụ các cầu thủ địa phương và cựu vận động viên chuyên nghiệp, trong đó có một số cựu tuyển thủ Nhật Bản.

Sự kiện này diễn ra với sự phối hợp của 2 hiệp hội gồm Rugby French Flair - tổ chức có nhiều năm hoạt động nhân đạo thông qua môn rugby - và “Rugby cùng nhau.”

François Trinh-Duc thành lập hiệp hội “Rugby cùng nhau” vào năm 2019 khi anh nối lại mối liên hệ với Việt Nam, quê hương của ông nội. Mục tiêu của anh là gây quỹ để hỗ trợ các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và trẻ mồ côi.

Chia sẻ hồi tháng 6, anh cho biết: “Rugby chỉ là cái cớ. Thông qua môn thể thao này, chúng tôi muốn dạy cho các em những giá trị như tôn trọng, nhân ái và đoàn kết. Hiện có khoảng 50 em đang được hỗ trợ và chúng tôi hy vọng có thể nhanh chóng nâng con số này lên 100-200 em.”

Sinh ngày 11/11/1986 tại thành phố Montpellier, François Trinh-Duc từng thi đấu cho đội tuyển quốc gia Pháp từ năm 2008-2018 với tổng cộng 66 lần ra sân, góp mặt ở Giải vô địch thế giới và nhiều Giải vô địch bóng bầu dục Six Nations, với thành tích cao nhất là danh hiệu vô địch Grand Slam năm 2010./.

Chân dung cầu thủ gốc Việt đắt giá nhất thế giới sẽ tham gia World Cup Câu chuyện của cầu thủ Ibrahim Maza có mẹ là người Việt Nam là dấu mốc thể thao, niềm tự hào của cộng đồng người Việt khi lần đầu tiên, một cầu thủ mang dòng máu Việt góp mặt trên sân cỏ World Cup.