Thể thao

Cựu tuyển thủ bóng bầu dục Pháp thi đấu từ thiện tại Việt Nam

François Trinh-Duc cùng các cựu tuyển thủ rugby Pháp thi đấu từ thiện tại Thành phố Hồ Chí Minh, gây quỹ giúp đỡ trẻ em mồ côi và khó khăn.

Hữu Chiến
François Trinh-Duc trong màu áo đội tuyển Pháp. (Nguồn: Planet Rugby)
François Trinh-Duc trong màu áo đội tuyển Pháp. (Nguồn: Planet Rugby)

Cựu tuyển thủ bóng bầu dục (rugby) người Pháp gốc Việt François Trinh-Duc cùng nhiều cựu tuyển thủ quốc gia sẽ thi đấu một trận rugby từ thiện tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22/11 nhằm gây quỹ cho hoạt động hỗ trợ trẻ em khó khăn.

Phóng viên TTXVN tại Paris dẫn nguồn từ báo thể thao L’Equipe cho biết trận đấu sẽ diễn ra tại sân Phú Nhuận với sự góp mặt của khoảng 10 cựu tuyển thủ Pháp, trong đó có Yann Delaigue, Sébastien Bruno, Olivier Brouzet, Cédric Desbrosse và Lionel Faure.

Các cựu tuyển thủ Pháp sẽ thi đấu giao hữu với đội Barbarians quy tụ các cầu thủ địa phương và cựu vận động viên chuyên nghiệp, trong đó có một số cựu tuyển thủ Nhật Bản.

Sự kiện này diễn ra với sự phối hợp của 2 hiệp hội gồm Rugby French Flair - tổ chức có nhiều năm hoạt động nhân đạo thông qua môn rugby - và “Rugby cùng nhau.”

François Trinh-Duc thành lập hiệp hội “Rugby cùng nhau” vào năm 2019 khi anh nối lại mối liên hệ với Việt Nam, quê hương của ông nội. Mục tiêu của anh là gây quỹ để hỗ trợ các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và trẻ mồ côi.

Chia sẻ hồi tháng 6, anh cho biết: “Rugby chỉ là cái cớ. Thông qua môn thể thao này, chúng tôi muốn dạy cho các em những giá trị như tôn trọng, nhân ái và đoàn kết. Hiện có khoảng 50 em đang được hỗ trợ và chúng tôi hy vọng có thể nhanh chóng nâng con số này lên 100-200 em.”

Sinh ngày 11/11/1986 tại thành phố Montpellier, François Trinh-Duc từng thi đấu cho đội tuyển quốc gia Pháp từ năm 2008-2018 với tổng cộng 66 lần ra sân, góp mặt ở Giải vô địch thế giới và nhiều Giải vô địch bóng bầu dục Six Nations, với thành tích cao nhất là danh hiệu vô địch Grand Slam năm 2010./.

(TTXVN/Vietnam+)
#François Trinh-Duc #người Pháp gốc Việt #Cựu tuyển thủ bóng bầu dục Tp. Hồ Chí Minh Pháp
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Chương trình đào tạo diễn ra tại VOC ngày 17/11. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ủy Ban Olympic Việt Nam đào tạo tối ưu hiệu suất vận động viên qua dinh dưỡng thể thao

Chương trình đào tạo tập trung vào việc tích hợp khoa học dinh dưỡng vào quá trình chuẩn bị, thi đấu và phục hồi của vận động viên. Dựa trên những thực hành tốt nhất theo chuẩn quốc tế, Tiến sĩ Alvarez đã chia sẻ các phương pháp tiếp cận dinh dưỡng cá nhân hóa đáp ứng các nhu cầu khác nhau của các bộ môn thể thao, giới tính và độ tuổi của vận động viên.