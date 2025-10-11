Chân dung cầu thủ gốc Việt đắt giá nhất thế giới sẽ tham gia World Cup

Chiến thắng 3-0 trước Somalia đã giúp đội tuyển Algeria chính thức giành vé dự World Cup 2026.

Trong danh sách những người hùng của “Bầy cáo sa mạc” có một cái tên đặc biệt: Ibrahim Maza - cầu thủ gốc Việt đầu tiên sẽ góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, Ibrahim Maza có bố là người Algeria, mẹ là người Việt Nam và sinh ra tại Berlin (Đức) ngày 24/11/2005.

Trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của CLB Hertha Berlin, Maza sớm bộc lộ tố chất ngôi sao với khả năng xử lý bóng thông minh, tốc độ và kỹ thuật tinh tế. Với chiều cao khoảng 1m80, anh có thể thi đấu linh hoạt ở nhiều vị trí - từ tiền vệ tấn công, tiền đạo cho tới chạy cánh.

Về mặt lý thuyết, Maza đủ điều kiện khoác áo 3 đội tuyển quốc gia: Đức, Algeria và Việt Nam. Thế nhưng, sau nhiều năm thi đấu cho các đội trẻ của Đức (U18, U19, U20), anh đã chọn gắn bó với đội tuyển Algeria, đất nước của cha mình-một quyết định được anh thừa nhận là “không hề dễ dàng.”

Ibrahim Maza chia sẻ: “Tôi đã có nhiều kỷ niệm và trải nghiệm đáng quý khi khoác áo các đội trẻ Đức. Nhưng sau khi bàn bạc với gia đình, tôi cảm thấy lựa chọn Algeria là con đường phù hợp nhất cho sự nghiệp và cội nguồn của mình.”

Quyết định ấy đang mở ra một hành trình rực rỡ. Từ tháng 10/2024, Maza chính thức khoác áo đội tuyển Algeria và đã có 5 lần ra sân trong màu áo quốc gia.

Lối chơi hiện đại, sáng tạo cùng khả năng chuyền bóng chính xác giúp anh nhanh chóng trở thành mảnh ghép quan trọng trong đội hình của HLV Djamel Belmadi.

Ở cấp CLB, Maza cũng đang thăng tiến mạnh mẽ. Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2025, anh rời Hertha Berlin để gia nhập Bayer Leverkusen-đội bóng hàng đầu Bundesliga - với mức phí 14 triệu euro.

Theo chuyên trang định giá cầu thủ Transfermarkt, Maza hiện được định giá 12 triệu euro (khoảng 372 tỷ đồng), trở thành cầu thủ gốc Việt đắt giá nhất thế giới tính đến nay.

Giới chuyên môn đánh giá Ibrahim Maza sở hữu phong cách thi đấu hiện đại, kết hợp giữa kỷ luật chiến thuật của bóng đá Đức và sự sáng tạo kỹ thuật của cầu thủ Bắc Phi.

Câu chuyện của anh không chỉ là một dấu mốc thể thao, mà còn là niềm tự hào của cộng đồng người Việt toàn cầu, khi lần đầu tiên, một cầu thủ mang dòng máu Việt góp mặt trên sân cỏ World Cup./.

