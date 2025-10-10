Xác định đội tuyển thứ 20 góp mặt ở vòng chung kết World Cup 2026

Sau loạt trận đêm 9 và rạng sáng 10/10, World Cup 2026 đã chính thức xác định được đội tuyển thứ 20 tham dự vòng chung kết (tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico).

Châu Phi đã có 4 đại diện

Algeria đã trở thành cái tên mới nhất giành quyền đi tiếp với chiến thắng thuyết phục 3-0 trên sân Somalia ở lượt trận áp chót bảng G vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi.

Mohamed Amoura (cú đúp) cùng Riyad Mahrez thay nhau lập công để mang chiến thắng về cho Algeria.

Kết quả này giúp đoàn quân của Huấn luyện viên Vladimir Petkovic giành được 22 điểm, nhiều hơn Uganda 4 điểm trong bối cảnh vòng loại chỉ còn 1 lượt trận.

Đây cũng là lần thứ 5 trong lịch sử Đội tuyển Algeria tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau khi từng làm điều tương tự vào các năm 1982, 1986, 2010 và 2014.

Như vậy, tính đến thời điểm này, châu Phi đã có 4 đội tuyển vượt qua vòng loại gồm Maroc, Tunisia, Ai Cập và Algeria.

Khu vực châu Phi sẽ xác định thêm 5 cái tên giành vé trực tiếp tham dự vòng chung kết World Cup 2026, cũng như 4 đội bóng sẽ vào vòng loại thứ 2 để xác định đội sẽ đá tranh vé thông qua vòng play-off liên lục địa.

Tính đến thời điểm này, vòng chung kết World Cup 2026 đã xác định được 20 đội tham dự, gồm 3 đội đồng chủ nhà là Mỹ, Canada, Mexico và các đội Australia, Iran, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan (châu Á), Argentina, Brazil, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Colombia (Nam Mỹ), New Zealand (châu Đại Dương), Maroc, Tunisia, Ai Cập và Algeria (châu Phi).

Châu Âu tưng bừng với hàng loạt "cơn mưa bàn thắng"

Bóng đá châu Âu rạng sáng 10/10 cũng diễn ra tưng bừng với các trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2026 và khép lại bằng hàng loạt "cơn mưa bàn thắng" được tạo nên.

Áo chính là đội bóng được nhắc đến khi họ có chiến thắng đậm 10-0 trong cuộc tiếp đón đối thủ yếu San Marino tại Ernst Happel Stadion.

Marko Arnautović có ngày thi đấu thăng hoa khi ghi đến 4 bàn thắng, Stefan Posch lập cú đúp, trong khi 4 bàn còn lại được chia đều cho Romano Schmid, Michael Gregoritsch, Konrad Laimer và Nikolaus Wurmbrand.

Chiến thắng đậm này giúp cho Đội tuyển Áo độc chiếm ngôi đầu bảng H và có được lợi thế lớn trong cuộc cạnh tranh tấm vé dự vòng chung kết World Cup 2026.

Thầy trò ông Ralf Rangnick hiện có được 15 điểm tuyệt đối sau 5 lượt trận, hơn 2 điểm so với Bosnia & Herzegovina và đang thi đấu ít hơn đối thủ một trận.

Ở loạt trận sáng nay, Bosnia & Herzegovina gây thất vọng khi chỉ giành được kết quả hòa 2-2 trước đối thủ yếu là Síp.

Cùng với Áo, Đội tuyển Hà Lan cũng dễ dàng thắng vùi dập Malta 4-0 nhờ các bàn thắng của Cody Gakpo (cú đúp), Tijani Reijnders và Memphis Depay.

Chiến thắng này giúp Hà Lan có được 13 điểm sau 5 trận đã đấu, tạo khoảng cách ba điểm nhiều hơn so với hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Ba Lan và Phần Lan.

Tại bảng C, Đan Mạch cũng có ngày thi đấu thăng hoa để giành chiến thắng đậm 6-0 trong chuyến làm khách trên sân của Belarus.

Victor Froholdt, Rasmus Højlund (cú đúp), Patrick Dorgu và Anders Dreyer là những người đã ghi bàn để giúp Đan Mạch tạo "cơn mưa bàn thắng."

Cũng ở loạt trận này, Scotland đã đánh bại Hy Lạp 3-1 nhờ các bàn thắng của Ryan Christie, Lewis Ferguson và Lyndon Dykes.

Sau ba lượt trận, Đan Mạch đang cùng có 7 điểm như Scotland nhưng tạm thời đứng đầu bảng C nhờ có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

Quần đảo Faroe gây sốc với chiến thắng 4-0 ở vòng loại World Cup.

Còn tại bảng L, Quần đảo Faroe đã tạo nên cơn địa chấn khi giành chiến thắng đậm 4-0 trước Montenegro, để tạo nên dấu ấn đáng tự hào trong lịch sử đội bóng.

Quần đảo Faroe hiện đang xếp hạng 136 thế giới và phần lớn các cầu thủ của họ đều làm việc thêm ngoài giờ tập luyện bóng đá.

Với chiến thắng khó quên này, Quần đảo Faroe tiếp tục nuôi hy vọng có thể tạo nên bất ngờ trong cuộc cạnh tranh với Croatia và Séc.

Quần đảo Faroe hiện đang nắm trong tay 9 điểm, kém Croatia và Séc đến 4 điểm trong bối cảnh họ chỉ còn hai lượt trận phía trước. Đáng chú ý, đây cũng chính là hai đối thủ còn lại của đội bóng này./.

Xác định đội tuyển thứ 19 tham dự vòng chung kết World Cup 2026 Ai Cập đã có chiến thắng dễ dàng 3-0 trong chuyến làm khách trên sân Djibouti để trở thành đội bóng thứ 19 tham dự vòng chung kết World Cup 2026 (tổ chức tại Mỹ, Canada và Đức).