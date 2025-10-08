Vòng loại World Cup 2026: Cơ hội nào cho Đội tuyển Indonesia?

Đội tuyển Indonesia sẽ tiếp tục hành trình chinh phục giấc mơ tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khi bước vào vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á.

Indonesia tái ngộ Saudi Arabia

Đội tuyển Indonesia đã thi đấu ấn tượng để tạo nên bất ngờ với tấm vé góp mặt ở vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á.

Kỳ tích này càng gây chú ý khi mà trong bảng đấu của họ có sự góp mặt của nhiều "ông lớn" bóng đá châu Á như Nhật Bản, Australia và Saudi Arabia.

Kết quả này chắc chắn sẽ mang đến động lực rất lớn cho thầy trò Huấn luyện viên Patrick Kluivert ở vòng loại cuối cùng tranh vé tham dự vòng chung kết.

Tại vòng loại thứ tư, Indonesia nằm ở bảng B cùng với Saudi Arabia và Iraq. Họ sẽ đối đầu Saudi Arabia ngay trận đấu đầu tiên của bảng B trên sân King Abdullah Sports City vào lúc 0g15 ngày 9/10.

Trước cuộc đối đầu này, Indonesia có thành tích khá tốt trước Saudi Arabia khi thắng 1 trận và hòa 1 trận ở vòng loại thứ ba.

Indonesia tái ngộ Saudi Arabia. (Nguồn: AFC)

Bất lợi cho Đội tuyển Indonesia

Mặc dù có thành tích ấn tượng trước Saudi Arabia ở những cuộc chạm trán gần đây song Indonesia lại đang gặp khá nhiều bất lợi khi tái ngộ đối thủ.

Việc FIFA chọn Saudi Arabia làm chủ nhà bảng B khiến đội tuyển này được hưởng lợi lớn nhất, trong khi mang đến khó khăn dành cho Indonesia khi phải thi đấu trên sân của đối thủ.

Không chỉ vậy, Indonesia cũng gặp bất lợi về lịch thi đấu. Họ sẽ phải đá trận ra quân vào sáng sớm 9/10, đồng nghĩa các cầu thủ của Indonesia chỉ có 1-2 ngày để làm quen sân bãi và khí hậu.

Sau trận gặp Saudi Arabia, đội bóng xứ vạn đảo cũng chỉ có ba ngày nghỉ đã phải bước vào trận đấu với Iraq, trong khi đối thủ Saudi Arabia được nghỉ đến 6 ngày.

Một bất lợi nữa đối với Indonesia chính là việc Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) quyết định chọn trọng tài Ahmed Al-Ali người Kuwait điều khiển trận đấu này.

Quan chức bóng đá Indonesia đã ngay lập tức phản đối quyết định của AFC khi "muốn một trọng tài thực sự trung lập, có thể từ châu Âu hoặc khu vực khác, không liên quan đến lợi ích trong khu vực," nhưng không thể thay đổi.

Trọng tài Ahmed Al-Ali người Kuwait sẽ điều khiển trận đấu giữa Indonesia và Saudi Arabia. (Nguồn: AFP)

Khi nói về điều này, Huấn luyện viên Patrick Kluivert nói: "Tôi không tìm kiếm lời bào chữa. Việc của chúng tôi là thi đấu, không phải xem trọng tài là ai. Trọng tài phải làm nhiệm vụ chính xác, trung thực và đúng luật."

Vị "thuyền trưởng" người Hà Lan khẳng định: "Chúng tôi xem trận đấu này như một trận chung kết, và sẽ làm mọi cách để đạt được kết quả tốt nhất. Chúng tôi cũng phải gạt bỏ mọi tâm lý lo lắng hay gặp bất lợi, phải tin rằng mình sẽ chơi thật mạnh mẽ nhất có thể."

"Chúng tôi không hề e ngại trận đấu này. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào đội bóng của mình. Chúng tôi phải tự tin nhưng vẫn tôn trọng đối thủ. Nếu bạn để lộ sự sợ hãi, đối phương sẽ nắm được lợi thế tâm lý. Toàn đội cần thể hiện sự kiên định và không nao núng trước bất kỳ tình huống nào," Huấn luyện viên Patrick Kluivert nói.

Nói về đội chủ nhà Saudi Arabia, Patrick Kluivert cho biết: "Chúng tôi biết sức mạnh của họ, nhất là khi được chơi trên sân nhà. Nhưng nếu giữ được sự bình tĩnh và tập trung, chúng tôi hoàn toàn có thể tạo bất ngờ."

Thông tin về vòng loại thứ tư vòng loại World Cup 2026

Tại vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á, 6 đội bóng đứng thứ 3 và 4 ở ba bảng đấu của vòng loại thứ 2 sẽ được chia vào 2 bảng đấu (mỗi bảng 3 đội).

Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tập trung tại Qatar (bảng A) và Saudi Arabia (bảng B). Kết thúc vòng loại thứ 4, hai đội dẫn đầu hai bảng đấu sẽ giành vé tham dự vòng chung kết World Cup 2026.

Hai đội đứng nhì bảng sẽ gặp nhau ở trận play-off (đá lượt đi - lượt về). Đội thắng sẽ đại diện châu Á tham dự vòng play-off liên khu vực.

Theo kết quả bốc thăm, bảng A có sự góp mặt của Qatar (chủ nhà), UAE và Oman, trong khi bảng B gồm có Saudi Arabia (chủ nhà), Indonesia và Iraq./.

