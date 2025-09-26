Malaysia bị xử phạt giả mạo tài liệu cầu thủ nhập tịch: Công lý nào cho Tuyển Việt Nam?

Theo thông báo từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã gửi hồ sơ xác minh tư cách thi đấu lên FIFA kèm theo các tài liệu bị sửa đổi để đăng ký 7 cầu thủ gồm: Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.

Đây là những cầu thủ đã ra sân trong trận Đội tuyển Malaysia gặp Đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại thứ ba AFC Asian Cup 2027, diễn ra ngày 10/6/2025 trên sân Bukit Jalil.

Sau khi tiến hành thủ tục xem xét và đánh giá chứng cứ, Ủy ban Kỷ luật FIFA quyết định phạt FAM số tiền 350.000 CHF (franc Thụy Sĩ). Bảy cầu thủ liên quan mỗi người bị phạt 2.000 CHF và bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng kể từ ngày thông báo quyết định. Đồng thời, vấn đề tư cách thi đấu của các cầu thủ này đã được chuyển tới Tòa án Bóng đá FIFA để tiếp tục xem xét.

Theo quy định, FAM và các cầu thủ nói trên có 10 ngày để yêu cầu bản quyết định chi tiết, đồng thời cũng có thể kháng cáo lên Ủy ban giải quyết khiếu nại của FIFA theo quy định hiện hành.

Sau khi quyết định của FIFA có hiệu lực, Ủy ban kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ tiến hành xem xét và ra quyết định xử lý đối với vi phạm của FAM.

Hiện FIFA vẫn chưa đề cập đến việc hủy kết quả trận đấu giữa Đội tuyển Malaysia và Đội tuyển Việt Nam hồi tháng 6/2025, khi đó đội chủ sân Bukit Jalil thắng 4-0. Tuy nhiên không loại trừ khả năng, Đội tuyển Việt Nam sẽ được hưởng lợi và có cơ hội đi tiếp ở Vòng loại Asian Cup 2027.

Tại bảng F, Malaysia hiện đang dẫn đầu với 6 điểm, Việt Nam đang xếp thứ 2 với 3 điểm. Trong trường hợp Malaysia bị xử thua, "Binh đoàn Rồng Vàng" sẽ trở lại vị trí đầu bảng và có lợi thế về thành tích đối đầu với đối thủ trực tiếp./.

