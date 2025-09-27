Multimedia
Đội tuyển Việt Nam hưởng lợi gì từ án phạt nặng của FIFA dành cho Malaysia?

Án phạt của FIFA dành cho bóng đá Malaysia đã gây chấn động cả khu vực Đông Nam Á cũng như châu Á khi đây có thể là bước ngoặt khiến nhiều đội tuyển quốc gia khác bị ảnh hưởng theo.

Viết Thành
Tối 26/9, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ liên quan đến hành vi "giả mạo và làm sai lệch tài liệu". Các cầu thủ phải chịu án cấm thi đấu 12 tháng.

Nhiều khả năng FAM và tuyển Malaysia sẽ còn nhận thêm án phạt trong tương lai, trong đó có thể bị xử thua 0-3 trước Việt Nam tại vòng loại cuối Asian Cup 2027. Đây là giải đấu do Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tổ chức./.

