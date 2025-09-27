Đội tuyển Việt Nam hưởng lợi gì từ án phạt nặng của FIFA dành cho Malaysia?

Án phạt của FIFA dành cho bóng đá Malaysia đã gây chấn động cả khu vực Đông Nam Á cũng như châu Á khi đây có thể là bước ngoặt khiến nhiều đội tuyển quốc gia khác bị ảnh hưởng theo.

Tối 26/9, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ liên quan đến hành vi "giả mạo và làm sai lệch tài liệu". Các cầu thủ phải chịu án cấm thi đấu 12 tháng.

Nhiều khả năng FAM và tuyển Malaysia sẽ còn nhận thêm án phạt trong tương lai, trong đó có thể bị xử thua 0-3 trước Việt Nam tại vòng loại cuối Asian Cup 2027. Đây là giải đấu do Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tổ chức./.

Malaysia bị xử phạt giả mạo tài liệu cầu thủ nhập tịch: Công lý nào cho Tuyển Việt Nam? Ủy ban Kỷ luật FIFA quyết định xử phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ vì vi phạm Điều 22 của Quy định Kỷ luật FIFA liên quan đến việc làm giả và giả mạo tài liệu đăng ký thi đấu.