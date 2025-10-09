Đội tuyển Việt Nam vất vả giành chiến thắng trước 10 cầu thủ Nepal

Tối 9/10, Đội tuyển Việt Nam tiếp đón Đội tuyển Nepal trên sân Gò Đậu (Thành phố Hồ Chí Minh), trong trận đấu thuộc khuôn khổ bảng F - Vòng loại Asian Cup 2027.

Với lợi thế sân nhà, Việt Nam là đội có khởi đầu tốt hơn. Ngay phút thứ 10, tiền đạo Tiến Linh đã mở tỷ số cho "Những Chiến binh Sao Vàng" với một pha khống chế gọn gàng và dứt điểm đưa bóng về góc xa, từ đường tạt bóng bên phía cánh phải của Trương Tiến Anh.

Sau bàn khai thông thế bế tắc, tuyển Việt Nam có thêm liên tiếp 2 cơ hội lần lượt của Tiến Linh và Hai Long nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt, tuyển Việt Nam bất ngờ để đối thủ gỡ hòa ở phút thứ 17. Từ tình huống đá phạt chếch bên phía cánh trái, tiền vệ Rohan Karki thực hiện pha treo bóng để Sanish Shrestha đánh đầu cận thành tung lưới Đặng Văn Lâm, quân bình tỷ số 1-1 cho Nepal.

Bất ngờ nhận bàn thua, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik dồn lên tấn công và có thêm 1 lần đưa bóng vào lưới Nepal trong hiệp một. Tuy nhiên, Tuấn Hải đã rơi vào thế việt vị trước khi đệm bóng nên bàn thắng không được công nhận.

Cuối hiệp một, Nepal chỉ còn thi đấu với 10 cầu thủ sau khi Laken Limbu nhận thẻ đỏ với pha kéo ngã Tiến Linh ngay trước vòng cấm.

Bước sang hiệp hai, tuyển Việt Nam vẫn miệt mài tấn công nhưng gặp khó trước hàng phòng ngự số đông của Nepal.

Những nỗ lực của "Binh đoàn Rồng Vàng" được cụ thể hóa ở phút thứ 67, khi Xuân Mạnh chớp thời cơ sút bồi sau tình huống bóng bật ra từ quả phạt góc, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà.

Bàn nhân đôi cách biệt giúp đôi chân của các cầu thủ áo đỏ thanh thoát hơn. Chỉ 6 phút sau, Hoàng Đức có cú cứa lòng hiểm buộc thủ môn Nepal phải đẩy bóng, tạo điều kiện để Văn Vĩ băng vào sút bồi nâng tỷ số lên 3-1 cho Đội tuyển Việt Nam.

Những phút cuối trận, Việt Nam tiếp tục có thêm 1 lần đưa bóng vào lưới Nepal, nhưng Thanh Nhàn lại rơi vào tư thế việt vị. Chung cuộc, Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-1 ở trận lượt đi trước đối thủ Nepal.

Dù không tạo được tỷ số cách biệt như kỳ vọng trước Nepal, tuy nhiên thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn hoàn thành chỉ tiêu 3 điểm trước đối thủ đến từ Nam Á.

Sau màn so tài trên sân Gò Đậu, tuyển Việt Nam và tuyển Nepal sẽ có cuộc "tái đấu" sau đây 5 ngày trên sân Thống Nhất./.

