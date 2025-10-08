Bài toán khi thế hệ "Thường Châu 2018" dần bước qua đỉnh cao sự nghiệp

Trong dịp FIFA Days tháng 10/2025, Đội tuyển Việt Nam sẽ có hai trận đấu quan trọng gặp Đội tuyển Nepal trong khuôn khổ Vòng loại Asian Cup 2027, đều diễn ra trên sân đấu tại Thành phố Hồ Chí Minh (sân Gò Đậu và sân Thống Nhất).

Giành trọn vẹn 6 điểm ở hai lượt trận với đối thủ Nepal là "mệnh lệnh" với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik để hướng đến mục tiêu góp mặt tại Vòng Chung kết của giải đấu ở Saudi Arabia vào năm 2027.

Thắng Nepal sẽ gây sức ép lên Malaysia

Nepal là đối thủ "dưới tầm" so với Đội tuyển Việt Nam ở nhiều khía cạnh. Trên bảng xếp hạng thế giới FIFA, quốc gia Nam Á này xếp hạng 176 - kém "Binh đoàn Rồng Vàng" đến 62 bậc.

Tổng giá trị đội hình của Nepal chỉ là 1,9 triệu Euro (theo Transfermarkt) - ít hơn gần 3 lần so với tuyển Việt Nam.

Tại Vòng loại Asian Cup 2027, Nepal đang xếp cuối bảng F, toàn thua 2 lượt trận đầu tiên lần lượt trước Malaysia (0-2) và Lào (1-2); và xen giữa những kết quả này là các trận hòa không bàn thắng lần lượt trước Hong Kong (Trung Quốc) và Bangladesh.

Đối đầu với Đội tuyển Việt Nam, Nepal cũng phải chọn "sân nhà" là sân Thống Nhất do tình hình chính trị bất ổn tại quê nhà. Đoàn quân của huấn luyện viên Matt Ross phải chấp nhận nhường lợi thế về khâu di chuyển, thể lực và công tác chuẩn bị cho chủ nhà Việt Nam.

Tuyển Việt Nam nắm nhiều lợi thế ở hai lượt trận gặp Nepal. (Ảnh: VFF)

Điểm qua một loạt yếu tố để thấy "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" đang ủng hộ thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik giành trọn 6 điểm ở hai lượt trận với Nepal. Đây cũng là "chỉ tiêu" phải hoàn thành nếu Đội tuyển Việt Nam muốn tiếp tục so kè với Malaysia trong cuộc đua giành vé đến Vòng Chung kết.

"Trước mắt, mục tiêu là giành chiến thắng trong cả hai trận đấu với Nepal. Tháng 11 chúng ta sẽ gặp lại Lào, mục tiêu cũng không gì khác ngoài 3 điểm. Và đến tháng Ba, khi đối đầu Malaysia trên sân nhà, toàn đội sẽ nỗ lực hết mình để giành trọn vẹn 3 điểm, qua đó nuôi hy vọng đi tiếp," tiền đạo Tiến Linh đặt quyết tâm trước màn so tài với Nepal.

Sau bê bối gian lận cầu thủ nhập tịch, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vẫn chưa đưa ra án phạt chính thức đối với Malaysia. Trong quãng thời gian "căng như dây đàn" này, 6 điểm trọn vẹn của tuyển Việt Nam trước Nepal sẽ càng gây thêm áp lực đối với người Mã.

"Tuyển Việt Nam sẽ chỉ tập trung cho nhiệm vụ của mình. Dù Malaysia có phải nhận án phạt hay không, thì điều quan trọng là chúng tôi phải tiến bộ từng ngày, cho thấy diện mạo tốt hơn qua mỗi buổi tập và mỗi trận đấu," Tiến Linh nhấn mạnh.

Công thức mới là U23 + cầu thủ nhập tịch?

"Diện mạo tốt hơn" của Đội tuyển Việt Nam mà tiền đạo Tiến Linh đề cập đến có thể sẽ dần được giới thiệu qua hai lượt trận với Nepal và trận lượt về với Lào vào tháng 11 tới, với điểm nhấn là những nhân tố thuộc lứa U23 vừa vô địch Đông Nam Á và giành vé dự Vòng Chung kết châu Á 2026.

Thủ môn Trung Kiên (Hoàng Anh Gia Lai), các hậu vệ Hiểu Minh (PVF-CAND), Nhật Minh (Hải Phòng), Nguyễn Phi Hoàng (SHB Đà Nẵng), các tiền vệ Khuất Văn Khang (Thể Công-Viettel), Nguyễn Xuân Bắc (PVF-CAND) cùng hai chân sút là Đình Bắc (Công an Hà Nội) và Thanh Nhàn (PVF-CAND) là lớp "măng non" U23 đầu tiên được huấn luyện viên Kim Sang-sik lựa chọn để đan cài với thế hệ "Thường Châu 2018" dần bước qua đỉnh cao sự nghiệp.

Một thử thách vừa tầm như Nepal sẽ là cơ hội tốt để thế hệ tài năng mới của tuyển Việt Nam dần hòa nhập, học hỏi kinh nghiệm từ các đàn anh và tìm được vị trí tại đội tuyển.

Những nhân tố trẻ như Thanh Nhàn (số 22) hay Hiểu Minh đang dần khẳng định năng lực. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Song song với tiến trình trẻ hóa lực lượng, huấn luyện viên Kim Sang-sik cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng đang tích cực nghiên cứu các trường hợp "ngoại binh" đủ điều kiện nhập tịch theo quy định của FIFA, để tăng cường sức mạnh cho Đội tuyển Việt Nam.

Hàng loạt cầu thủ đã khẳng định đẳng cấp ở đấu trường quốc nội V-League như thủ môn Patrik Lê Giang (Câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh), trung vệ Gustavo Santos (SHB Đà Nẵng) hay tiền vệ Hendrio Araujo (Hà Nội FC) đều đã được đề xuất hỗ trợ nhập quốc tịch Việt Nam trong năm nay.

Một số tên tuổi khác như tiền vệ Geovane, trung vệ Janclesio (Ninh Bình FC), chân sút Rimario Gordon (Đông Á Thanh Hóa)... cũng là những ngoại binh đủ điều kiện nhập tịch, am hiểu bóng đá Việt và có thể đóng góp cho Đội tuyển Quốc gia.

Sự góp mặt của những cầu thủ nhập tịch như Patrik Lê Giang hứa hẹn sẽ tăng chất lượng cho Đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: FBNV)

"Chúng ta cũng phải tính đến trường hợp Malaysia không bị hủy kết quả trận lượt đi. Khi đó, nhiệm vụ của tuyển Việt Nam sẽ là phải ghi thật nhiều bàn thắng ở trận tái đấu. Do đó, đội tuyển cần thi đấu tốt ở hai lượt trận gặp Nepal, đan cài lực lượng trẻ để tạo ra sự phong phú cho lối chơi, đồng thời sẵn sàng nhập tịch thêm những ngoại binh đủ điều kiện để nâng chất lượng đội hình," bình luận viên Quang Huy nhận định.

Tái đấu Malaysia là câu chuyện của tháng Ba năm sau, nhưng quá trình chuẩn bị của Đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra ngay từ trận đấu vào tối mai gặp Nepal. Chiến thắng ở hai lượt trận "bản lề" này không chỉ có ý nghĩa về mặt điểm số, mà còn xây dựng nền tảng lực lượng và củng cố niềm tin cho Đội tuyển trong hành trình giành vé dự Vòng Chung kết Asian Cup 2027./.

