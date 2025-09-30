Đội tuyển Việt Nam ưu tiên lực lượng trẻ chuẩn bị cho 2 trận so tài với Nepal

Ngày 30/9, huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik công bố danh sách 24 cầu thủ Đội tuyển Việt Nam tập trung đợt 4/2025, chuẩn bị cho 2 lượt trận gặp Đội tuyển Nepal tại Vòng loại cuối Asian Cup 2027 trong tháng 10 tới.

Đáng chú ý, danh sách lần này ghi nhận sự xuất hiện của 8 gương mặt trẻ thuộc lứa U23 vừa giành chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và vượt qua Vòng loại U23 châu Á 2026, gồm: Trần Trung Kiên, Khuất Văn Khang, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Nhật Minh và Nguyễn Đình Bắc.

Sự góp mặt của nhóm cầu thủ trẻ này hứa hẹn mang đến làn gió mới và thêm nhiều phương án chiến thuật cho đội tuyển.

Bên cạnh đó, "Binh đoàn Rồng Vàng" cũng tiếp tục duy trì lực lượng nòng cốt với nhiều cựu binh dạn dày kinh nghiệm thi đấu quốc tế như Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Phạm Xuân Mạnh, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Cao Pendant Quang Vinh, Nguyễn Tiến Linh... cùng nhiều trụ cột quen thuộc khác.

Cao Pentdant Quang Vinh (số 7) đang đạt phong độ cao trong màu áo Câu lạc bộ Công an Hà Nội. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm được đánh giá sẽ tạo nên chiều sâu và sự cân bằng cho đội hình, vừa đảm bảo tính kế thừa, vừa giữ được sự ổn định trong lối chơi.

Đây cũng là định hướng lâu dài của đội tuyển trong quá trình thiết lập một đội hình thế hệ mới nhằm hướng tới các mục tiêu quan trọng phía trước.

Theo kế hoạch, Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 4/10 tại Thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho 2 lượt trận gặp Đội tuyển Nepal.

Trận lượt đi sẽ diễn ra trên Sân vận động Gò Đậu vào ngày 9/10, trong khi trận lượt về được tổ chức tại Sân vận động Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) vào ngày 14/10/2025.

Ban Tổ chức cũng đã công bố kế hoạch bán vé cho 2 trận đấu nói trên. Vé có hai mệnh giá 200.000 đồng và 400.000 đồng, được phát hành trực tuyến độc quyền trên ứng dụng OneU (tên cũ là VinID) từ ngày 29/9 đến 7/10 theo 2 đợt (từ 9 giờ 29/9 và từ 0 giờ 6/10).

Vé được mở bán trực tiếp tại quầy vé sân Gò Đậu và Thống Nhất từ ngày 4/10, chuyển phát nhanh qua VietnamPost hoặc nhận tại bưu cục theo quy định./.

Danh sách Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho 2 lượt trận gặp Nepal. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển Việt Nam hưởng lợi gì từ án phạt nặng của FIFA dành cho Malaysia? Án phạt của FIFA dành cho bóng đá Malaysia đã gây chấn động cả khu vực Đông Nam Á cũng như châu Á khi đây có thể là bước ngoặt khiến nhiều đội tuyển quốc gia khác bị ảnh hưởng theo.