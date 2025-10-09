Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 9/10: Việt Nam đối đầu Nepal

Bóng đá thế giới sẽ tiếp tục guồng quay với nhiều trận cầu hấp dẫn tại các giải đấu thuộc vòng loại châu Á, vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu và châu Phi.

Trận cầu nhận được sự quan tâm của người hâm mộ nước nhà hôm nay (9/10) chính là màn chạm trán giữa Việt Nam và Nepal ở bảng F vòng loại giải châu Á 2027 (Asian Cup).

Sau hai lượt trận đầu tiên bảng F, Đội tuyển Việt Nam đang tạm đứng thứ hai với 3 điểm, xếp sau Malaysia (6 điểm).

Nếu giành chiến thắng trước Nepal, thầy trò Huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ có thêm 3 điểm để tiếp tục hành trình chinh phục vé đến Saudi Arabia.

Đội tuyển Việt Nam ưu tiên lực lượng trẻ chuẩn bị cho 2 trận so tài với Nepal Nhằm mang đến "làn gió mới" và đa dạng hóa các phương án chiến thuật cho Đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik triệu tập nhiều cầu thủ trẻ thuộc lứa U23 chuẩn bị cho 2 trận gặp Đội tuyển Nepal.

Trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam và Nepal sẽ diễn ra vào lúc 19g30 trên sân vận động Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh).

Cũng ở loạt trận này, Đội tuyển Malaysia sẽ làm khách trên của Lào sau những rắc rối liên quan đến việc nhập tịch cầu thủ.

Lịch thi đấu bóng đá ngày 9 và 10/10 Vòng loại Asian cup 2027

15g00 Brunei - Yemen

16g00 Pakistan - Afghanistan

16g30 Timor Leste - Philippines

17g15 Sri Lanka - Turkmenistan

18g30 Singapore - Ấn Độ

19g00 Lào - Malaysia

19g30 Việt Nam - Nepal

19g30 Thái Lan - Đài Bắc Trung Hoa

20g00 Tajikistan - Maldives

21g00 Bangladesh - Hong Kong

23h00 Lebanon - Bhutan

23g15 Syria - Myanmar Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu

Ngày 9/10

23g00 Phần Lan - Lithuania

Ngày 10/10

01g45 Áo - San Marino

01g45 Cyprus - Bosnia và Herzegovina

01g45 Malta - Hà Lan

01g45 Belarus - Đan Mạch

01g45 Scotland - Hy Lạp

01g45 Séc - Croatia

01g45 Quần đảo Faroe - Montenegro Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi

20g00 Burundi - Kenya

23g00 Botswana - Uganda

23g00 Malawi - Equatorial Guinea

23g00 Liberia - Namibia

23g00 Mozambique - Guinea

23g00 Somalia - Algeria