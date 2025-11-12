Xã hội

Công an phường hỗ trợ người Pháp gốc Việt tìm người thân sau 13 năm mất liên lạc

Chỉ hơn 1 giờ đồng hồ sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Tân Thành, Thành phố Hồ Chí Minh đã giúp một người Pháp gốc Việt tìm lại người cô ruột sau nhiều năm mất liên lạc.

Đoàn Mạnh Dương
Đại úy Nguyễn Bảo Trung cùng ông Bùi Hoàng Tùng và người cô ruột tên Đường Thị Mỹ Nga ngày gặp lại nhau. (Nguồn: Báo Công an Nhân dân)
Đại úy Nguyễn Bảo Trung cùng ông Bùi Hoàng Tùng và người cô ruột tên Đường Thị Mỹ Nga ngày gặp lại nhau. (Nguồn: Báo Công an Nhân dân)

Ngày 12/11, Công an phường Tân Thành, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đã hỗ trợ một người Pháp gốc Việt tìm lại được người thân sau 13 năm mất liên lạc.

Trước đó, khoảng 10 giờ 15 phút ngày 10/11, Công an phường Tân Thành tiếp nhận thông tin của ông Bùi Hoàng Tùng (sinh năm 1977, quốc tịch Pháp) về việc nhờ hỗ trợ tìm người thân của mình là cô ruột có tên Đường Thị Mỹ Nga (sinh năm 1963) sau 13 năm mất liên lạc.

Ông Tùng cho biết do gia đình ông đã chuyển sang định cư tại Pháp nên không nhớ người cô đang ở đâu và đang làm gì; gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhiều lần nhưng không có kết quả, chỉ biết thông tin người cô này ở Trảng Lớn, Phú Mỹ, Châu Thành.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, với tinh thần trách nhiệm cao, Công an phường Tân Thành đã phân công Đại úy Nguyễn Bảo Trung, cán bộ Cảnh sát khu vực khẩn trương xác minh, đối chiếu thông tin qua hệ thống Dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời trực tiếp xuống các khu phố, địa bàn để rà soát người có tên trên để tìm kiếm.

Chỉ sau hơn 1 giờ tích cực xác minh, Đại úy Nguyễn Bảo Trung đã tìm được một người người có thông tin giống với người ông Tùng cần tìm.

Đến 11 giờ 30 cùng ngày, Đại úy Nguyễn Bảo Trung đã hỗ trợ đưa ông Tùng tới tận nhà bà Nga để gặp gỡ và ông Tùng xác nhận đây chính là cô ruột của mình.

Ngay sau khi tìm được người thân sau nhiều năm nỗ lực tìm kiếm, ông Bùi Hoàng Tùng đã gửi thư cảm ơn tới Công an phường Tân Thành bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an phường và Đại úy Nguyễn Bảo Trung./.

(TTXVN/Vietnam+)
