Hỗ trợ 3 công dân bị lừa đi làm "việc nhẹ, lương cao" trở về nhà an toàn

Nghe lời hứa hẹn của một đối tượng trên mạng xã hội 'việc nhẹ, lương cao,' 2 bé gái di chuyển từ Đắk Lắk ra ra Hà Nội để tìm việc, rất may được Công an thị trấn Cầu Giát, tỉnh Nghệ An, tìm thấy.