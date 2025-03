Nghệ An: Tiếp cận 2 bé gái bỏ nhà đi làm 'việc nhẹ lương cao'

Ngày 7/3, thông tin từ Công an thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, cho biết đơn vị đã bàn giao hai cháu H'Nữ B (sinh năm 2011) và H'Cát B (sinh năm 2013) cùng trú tại buôn Blung 1A, phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, cho gia đình và đại diện chính quyền địa phương.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 4/3 vừa qua, trong quá trình tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, tổ tuần tra Công an thị trấn Cầu Giát phát hiện hai bé gái đứng bên đường trong trạng thái tinh thần hoảng loạn, lo lắng, tâm lý không ổn định. Ngay sau đó, tổ công tác nhanh chóng tiếp cận, trấn an tâm lý hai cháu và đưa về trụ sở.

Theo trình bày, hai cháu tên là H'Nữ B và H'Cát B nghe theo lời của một đối tượng quen trên mạng xã hội rủ ra miền Bắc làm "việc nhẹ, lương cao.” Người này hướng dẫn hai cháu giấu gia đình, bắt xe khách từ Đắk Lắk ra Hà Nội. Nghe theo lời dụ dỗ của đối tượng, tối 3/3, hai cháu rủ nhau trốn nhà, bắt xe khách đi Hà Nội.

Đến tối 4/3, khi đến địa phận thị trấn Cầu Giát, tỉnh Nghệ An, thông qua mạng xã hội, hai cháu biết được gia đình đang tìm kiếm. Sợ bị kẻ xấu lừa bán ra nước ngoài nên hai cháu đã chủ động liên lạc về với bố mẹ. Nhận được tin, người thân đã hướng dẫn các cháu xuống xe, báo địa điểm để ra đón. Thời điểm này, hai bé gái đã di chuyển quãng đường trên 1.000km. Vì vậy khi xuống xe, các cháu mất phương hướng, không biết tìm kiếm sự giúp đỡ từ ai nên không giữ được bình tĩnh,

Xác định rõ vụ việc, Công an thị trấn Cầu Giát đã liên hệ Công an phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, được biết gia đình đang cùng chính quyền địa phương tổ chức đi tìm các cháu. Sau khi trao đổi thông tin giữa hai đơn vị và gia đình, Công an thị trấn Cầu Giát đã bố trí nơi ăn, nghỉ và ổn định tư tưởng cho các cháu.

Ngày 5/3, sau khi xác nhận thông tin, Công an thị trấn Cầu giát đã bàn giao hai cháu cho Công an phường Thống Nhất và đại diện buôn Blung 1A.

Gia đình cùng chính quyền địa phương cảm kích và viết thư cảm ơn Công an thị trấn Cầu Giát đã động viên, giúp đỡ các cháu./.

