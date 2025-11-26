Tay vợt số 1 Việt Nam có mặt ở bảng xếp hạng ATP

Sau thời gian dài không xuất hiện trên hệ thống xếp hạng của ATP, Minh Đức đã chính thức trở lại với vị trí 1.902 thế giới trong bản cập nhật mới nhất đầu tuần này.

Trong bối cảnh quần vợt Việt Nam đang trải qua giai đoạn thiếu vắng những thành tích nổi bật trên đấu trường quốc tế, người hâm mộ vừa đón nhận một tín hiệu tích cực từ tay vợt số 1 quốc gia - Vũ Hà Minh Đức.

Sau thời gian dài không xuất hiện trên hệ thống xếp hạng của ATP, Minh Đức đã chính thức trở lại với vị trí 1.902 thế giới trong bản cập nhật mới nhất đầu tuần này.

Trong tuần này, Minh Đức sẽ tiếp tục góp mặt tại ITF M15 Phan Thiết 2025, giải đấu trên sân nhà, nơi anh bắt đầu chiến dịch bằng trận gặp Lachlan McFadzean vào sáng 26/11.

Người hâm mộ kỳ vọng anh sẽ tiếp tục duy trì phong độ tích cực để tạo bước đệm cho SEA Games 33 tại Thái Lan sắp tới./.