Sống chậm và thư giãn cùng trải nghiệm chụp ảnh từ... 200 năm trước

Góc chụp ảnh xưa cũ theo phong cách "ông bà anh." (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong khuôn khổ liên hoan nhiếp ảnh Photo Hanoi '25 có một hoạt động trải nghiệm thú vị, được du khách lũ lượt đăng ký trải nghiệm: Chụp ảnh analog thủ công tại địa chỉ 22 Hàng Buồm.

Khác với các photobooth hiện đại đa dạng chủ đề, trải nghiệm này thoạt nhìn rất tối giản, nhưng lại đòi hỏi cả người chụp và được chụp phải từ tốn và cẩn thận, tỷ mỷ.

Thủ công nhưng không thô sơ

Ý tưởng chụp ảnh xuất phát từ việc thực hành kiến thức trên lớp của thầy và trò chuyên ngành nhiếp ảnh, trường Đại học Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Chiếc máy ảnh thùng có vẻ ngoài cồng kềnh được giảng viên Phạm Duy dựng lại theo chiếc camera obscura hay máy ảnh buồng tối, tiền thân của những máy phim và máy kỹ thuật số ngày nay.

"Photo Hanoi là một dịp rất tốt để các bạn sinh viên nhiếp ảnh có cơ hội thực hành và thử nghiệm. Tôi nghĩ nó cũng sẽ gây tò mò và khiến mọi người quan tâm hơn, tìm hiểu xem nhiếp ảnh thời kỳ đầu của thế giới như thế nào," anh Phạm Duy chia sẻ.

Hình ảnh minh họa cơ chế chiếu ảnh qua lỗ kim. Bấm hình để xem kích thước đầy đủ. (Ảnh: James Ayscough, Gampe)

Theo anh, máy ảnh buồng tối được dùng phổ biến trong thế kỷ 19, dựa trên cơ chế chiếu ảnh qua lỗ kim (pinhole camera), được các nhà khoa học phát hiện và ứng dụng từ thế kỷ thứ 4 trước Công nguyên.

Với cơ chế vật lý hoàn toàn, không sử dụng điện tử, máy ảnh buồng tối giúp sinh viên hiểu tường tận về ánh sáng - yếu tố tiên quyết trong nhiếp ảnh.

Theo dõi các bạn trẻ tất bật với chiếc máy ảnh thời xưa, nhiếp ảnh gia người Pháp Roussel tâm đắc: "Điều đáng chú ý về nhiếp ảnh analog là không cần bất kỳ năng lượng nào ngoài ánh sáng. Ta có thể chụp ngoài trời với ánh nắng tự nhiên mà vẫn tạo được một bức ảnh có chất lượng xuất sắc và đặc biệt là độc nhất, chưa kể chất lượng ảnh cho ra hơn nhiều so với chụp kỹ thuật số."

Mỗi bức ảnh trải qua hai lần chụp tráng: Chụp lần một sẽ cho ra ảnh âm bản (ảnh trên bên phải), đem rửa tráng rồi tiến hành chụp lần hai cho ra dương bản, tiếp tục rửa tráng một lần nữa sẽ ra thành phẩm cuối cùng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Để chụp ra bức hình đẹp, đội ngũ vận hành cần 3-4 người, phối hợp nhuần nhuyễn từ tiền kỳ (tính toán về ánh sáng, phông nền, lấy nét, căn thời gian chụp...) đến khi bấm máy (thời gian phơi sáng) và hậu kỳ (tránh ảnh bị phơi sáng ngoài mong muốn, kiểm soát chất lượng hóa chất, thời gian tráng rửa tùy theo chất lượng tiền kỳ, giấy ảnh...).

Người chụp sẽ không biết chất lượng ảnh như thế nào cho đến khi hoàn thành quy trình tráng rửa. Nếu không cẩn thận, ảnh có thể quá sáng, quá tối, nhòe, xước, mù mịt... và bỏ lỡ mất khoảnh khắc.

Dẫu vậy, hiện nay vẫn còn những cộng đồng chơi nhiếp ảnh phim như thế này. Họ thử nghiệm nhiều loại ống kính, nhiều loại máy và chất phim nhựa khác nhau. "Tốn kém nhưng cảm giác... đã," một nhiếp ảnh gia chia sẻ. Cũng nhờ thế mà nhiếp ảnh analog trở thành minh chứng cho câu "nghề chơi cũng lắm công phu."

"Có khi chụp hết một cuộn phim, rửa xong mới biết hỏng hết cả 36 bức," Nguyễn Công Minh - một sinh viên bấm máy cho hay. Người chơi analog phải đặc biệt cẩn thận khi tiền kỳ, kiên nhẫn khi rửa ảnh và có kinh tế, vì giấy ảnh, hóa chất... đều tốn kém. Ngược lại, kỳ vọng và sự chờ đợi mà nó mang đến rất hồi hộp và hưng phấn.

Sống chậm với nhiếp ảnh kiểu cũ

Hiện nay góc chụp ảnh analog thường xuyên hết suất đăng ký trải nghiệm. Đại diện nhóm cho biết mỗi ngày có khoảng 60 người đăng ký.

Phần đông người đăng ký trải nghiệm là các bạn trẻ - những người sinh ra trong thời đại công nghệ, có dư thừa thiết bị chụp ảnh nhanh, các ứng dụng phụ trợ, các filter (hiệu ứng) theo cảm xúc, hay các photobooth "trendy" thời thượng.

Nhưng cũng vì thế mà chiếc máy ảnh thùng này mang đến trải nghiệm "thời ông bà anh" đầy thú vị.

Du khách nước ngoài, các bạn trẻ thích thú chụp ảnh analog. (Ảnh: PV/Vietnam+)

"Để có một bức ảnh thế này, em phải chờ khoảng 15-20 phút, chưa tính thời gian xếp hàng. Nhưng kết quả trả lại rất xứng đáng với sự mong chờ. Bức ảnh thực sự lưu trữ một khoảnh khắc mình không thể quay lại," một bạn trẻ tên Minh Trang hào hứng.

Chất ảnh đen trắng dường như giảm đi những chi tiết dư thừa, thu hút ánh nhìn vào đôi mắt và gương mặt của người được chụp. Một du khách nhận xét: "Từng ấy sức lực và chiếc máy to lớn mang đến một cảm giác cho ra rất khác lạ, có gì đó sâu lắng và giàu ý nghĩa hơn so với so với chụp bằng điện thoại hay máy ảnh ngày nay."

Sinh viên ngành nhiếp ảnh trường Đại học Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật vận hành máy ảnh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Việc vừa thử nghiệm, khám phá, vừa thụ hưởng từ những hoạt động như thế này thực sự giúp người trẻ có kết nối sâu sắc với quá khứ, với những gì còn sơ khai, nguyên bản.

"Đó là thời gian để chúng ta quan sát hình ảnh, quan sát nhiếp ảnh với sự quan tâm lớn hơn. Đúng vậy, nhiếp ảnh ngày xưa có những khó khăn về mặt kỹ thuật, đòi hỏi sự chú tâm rất lớn mới có thể tạo ra được một bức ảnh. Và đó là điều tôi rất thích ở dự án này: Mỗi bức ảnh là một trải nghiệm mới, một thử thách mới," ông Roussel nhận xét.

Giá mỗi lần chụp ảnh analog tại đây là 90.000 đồng/lượt. Anh Phạm Duy cho biết do số lượng đăng ký khá đông, đặc biệt dịp cuối tuần, nhóm sẽ ưu tiên cho người đăng ký trước thông qua fanpage Photo Hanoi '25. Góc chụp ảnh sẽ hoạt động đến hết ngày 30/11./.

