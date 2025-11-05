Chân dung những người Việt truyền cảm hứng qua ống kính nhiếp ảnh gia Đức

Ngày 5/11, Viện Goethe tại Việt Nam tổ chức triển lãm cá nhân “Nhìn hay được nhìn” của nhiếp ảnh gia Đức nổi tiếng Birgit Kleber.

Với loạt tác phẩm “Việt-Đức: 20 gương mặt, 20 câu chuyện” Birgit Kleber đã ghi lại chân dung 20 người Việt tại Đức. Họ là những người đã kiên cường khẳng định bản thân và tạo nên những dấu ấn riêng biệt trong lĩnh vực của họ, khơi gợi sự chú ý tới một chủ đề phần nào còn ít xuất hiện trong nhận thức cộng đồng, đồng thời tạo lửa cho những thế hệ tiếp theo vững bước trên con đường của mình.

Một số nhân vật đã về Việt Nam tham dự triển lãm: Ngô Ngọc Đức – nhà làm phim trẻ tài năng đã đoạt Giải thưởng danh giá Golden Lola; Nguyễn Hồng Anh – tác giả và đạo diễn, được biết đến nhiều nhất với bộ phim "Saigon Kiss," giành giải Phim ngắn xuất sắc nhất tại Hessischen Film và Kinopreis 2025; Khuong Dat Vuong – người sáng lập Monsieur Vuong, nhà hàng Việt Nam đầu tiên tại Berlin; Uyên Ninh, một YouTuber và người sáng tạo nội dung truyền cảm hứng, được hàng triệu người theo dõi và yêu mến tại Việt Nam, Đức, châu Âu và nhiều nơi khác trên thế giới.

Một số nhân vật qua ống kính của nhiếp ảnh gia Đức nổi tiếng Birgit Kleber.

Lấy cảm hứng từ màu cờ của Việt Nam và Đức, ba gam màu chủ đạo đen, đỏ và vàng xuyên suốt gần như toàn bộ loạt ảnh, tạo nên một sợi dây thị giác liên kết các chân dung và biểu trưng cho sự kết nối giữa hai quốc gia.

Mỗi bức chân dung là kết quả của một thái độ được chia sẻ giữa nghệ sỹ và nhân vật. Birgit bắt đầu bằng cách thể hiện một thái độ như một lời mời gọi. Nếu lời mời ấy được đón nhận, một cuộc đối thoại được mở ra, và từ cuộc trao đổi đó, chân dung dần hình thành.

Đặt cạnh nhau trong triển lãm nhìn hay được nhìn, nhiếp ảnh gia có vẻ đại diện cho những người quan sát, trong khi 20 gương mặt là những người được quan sát. Thế nhưng, một khi được ghi lại trong nhiếp ảnh, tất cả đều vừa là người được nhìn, vừa là người nhìn lại khán giả.

Từ những năm 1990, nhiếp ảnh gia Đức Birgit Kleber đã ghi lại chân dung các đồng nghiệp của mình trong chuỗi tác phẩm dài hơi mang tên "Nhiếp ảnh gia." Bà bắt đầu ở Berlin, nơi bà sinh sống và làm việc, sau đó mở rộng đến những “lò ấp” nghệ thuật như Paris và New York.

Trải qua hơn ba thập kỷ, loạt ảnh đã tập hợp hơn 100 bức chân dung - một tuyển tập “ai là ai” trong giới nhiếp ảnh. Nó bao gồm những gương mặt nổi tiếng toàn cầu, những tên tuổi ít được biết đến nhưng không kém phần cuốn hút, trong đó có những người nay đã khuất, khiến bộ tác phẩm trở thành một biên niên sử bằng hình ảnh sống động về lịch sử nhiếp ảnh toàn cầu.

Người sáng tạo nội dung Uyên Ninh.

Sau lễ khai mạc triển lãm, Ban Tổ chức tổ chức buổi giao lưu “Phía sau bức chân dung-Hành trình của Uyên Ninh” để công chúng có thể trò chuyện với một trong những gương mặt tiêu biểu của triển lãm.

Uyên Ninh đến Đức vào năm 2019 và bắt đầu chia sẻ những trải nghiệm cá nhân cùng quan sát sắc sảo của mình trên mạng xã hội. Không chỉ đơn thuần mang tính giải trí, Uyên Ninh còn sử dụng những khác biệt văn hóa để tạo dựng không gian kết nối trực tuyến, giúp con người từ hai nền văn hóa đến gần nhau hơn, qua đó thúc đẩy đối thoại liên văn hóa và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và Đức.

Với hơn 3,5 triệu người theo dõi trên TikTok và Instagram, 3 triệu người đăng ký trên YouTube và hơn 100 triệu lượt xem mỗi tháng, cô đã xây dựng được sức ảnh hưởng rộng rãi chỉ trong vài năm. Năm 2023, cô được YouTube vinh danh trong danh sách Creators on the Rise, khẳng định sức ảnh hưởng trong lĩnh vực sáng tạo nội dung số.

Triển lãm kéo dài đến ngày 19/11 tại Complex 01, 29 ngách 31 ngõ 167 Tây Sơn, Hà Nội./.

