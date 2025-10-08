“Sắc màu cuộc sống các dân tộc Việt Nam” qua góc nhìn của nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh

Triển lãm “Sắc màu cuộc sống các dân tộc Việt Nam” đã diễn ra tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Hà Nội ngày 8/10/ trưng bày 54 tác phẩm tinh tuyển phản ánh sự phong phú của đời sống dân tộc và góc nhìn giàu cảm xúc và chiều sâu nghệ thuật của các nữ nhiếp ảnh câu lạc bộ Hải Âu.

Tại triển lãm, công chúng thưởng thức những khoảnh khắc sống động, tinh tế của đất nước và con người Việt Nam và nhìn lại hành trình 35 năm sáng tạo nghệ thuật của câu lạc bộ Hải Âu. Đây cũng là dịp tôn vinh sức sáng tạo bền bỉ, tình yêu nghệ thuật cháy bỏng và những đóng góp thầm lặng của các nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh.

Ngoài triển lãm, ấn phẩm “Sắc màu cuộc sống các dân tộc Việt Nam” quy tụ 298 tác phẩm của 25 nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh, khắc họa sinh động nét đẹp phong phú của 36 dân tộc Việt Nam.

Một phần nguồn thu từ việc bán tác phẩm ảnh, sách ảnh và triển lãm được trích để gây quỹ từ thiện, chung tay hỗ trợ những mảnh đời bất hạnh, đặc biệt là nạn nhân chất độc da cam.

Trước đó, tại Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh cũng giới thiệu 100 tác phẩm đặc sắc, được chọn lọc từ 298 tác phẩm trong sách. Đây là dịp để công chúng chiêm ngưỡng vẻ đẹp đa dạng của thiên nhiên, con người và văn hóa trên khắp mọi miền đất nước./.

Các tác phẩm tinh tuyển được trưng bày thể hiện những góc nhìn đầy cảm xúc của các nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

