Triển lãm nghệ thuật “Rằng Ngày Mai Sẽ": Dấu ấn nghệ thuật đương đại thúc đẩy quan hệ Việt Nam-New Zealand

Chiều 14/8, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội), triển lãm nghệ thuật đương đại “Rằng Ngày Mai Sẽ” chính thức khai mạc, mở đầu cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – New Zealand (1975 – 2025). Sự kiện do Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam phối hợp Heritage Art Space và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức, với sự tham gia của ba nghệ sĩ New Zealand: Sorawit Songsataya, Chris Ulutupu và Georgina May Young.

Triển lãm mang đến không gian sáng tạo đa dạng, kết hợp nghệ thuật sắp đặt, đa phương tiện, điêu khắc, nhiếp ảnh và thêu tay. Mỗi tác phẩm ẩn chứa thông điệp kết nối con người với mảnh đất nơi họ sinh sống, phản ánh câu chuyện lịch sử, văn hóa và ký ức tập thể. Đây là cơ hội để công chúng Việt Nam tiếp cận cách biểu đạt mới mẻ, góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa hai quốc gia.

Sorawit Songsataya giới thiệu loạt điêu khắc mây “Thiết bị nghe (I – X)”, khuyến khích người xem “lắng nghe” nhịp điệu của mặt đất qua trải nghiệm âm thanh và xúc giác, xóa nhòa ranh giới giữa sinh học, địa lý, sinh thái. Chris Ulutupu mang đến loạt ảnh “Kẻ Lạ Trên Phố”, tái hiện những cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai nền văn hóa, gợi suy ngẫm về giao thoa và khác biệt. Georgina May Young chọn thêu tay thủ công để kể câu chuyện về tri thức cổ xưa và tiềm năng lưu giữ nơi mặt đất, đề cao sự kiên nhẫn và chiều sâu trải nghiệm.

Không gian triển lãm được thiết kế mở, giúp khán giả di chuyển linh hoạt, khám phá câu chuyện riêng của từng nghệ sĩ. Sự kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật tạo nên trải nghiệm đa tầng, phù hợp với mọi đối tượng công chúng, từ người yêu nghệ thuật, sinh viên mỹ thuật đến du khách quốc tế.

Triển lãm mở cửa tự do từ 10h đến 19h hàng ngày, kéo dài đến hết 23/8/2025. Ngày 16/8, công chúng sẽ có cơ hội tham gia buổi trò chuyện mở giữa các nghệ sĩ và giám tuyển để tìm hiểu sâu hơn về quá trình sáng tác, ý tưởng và thông điệp tác phẩm./.