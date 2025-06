50 năm quan hệ Việt Nam-New Zealand: Mối quan hệ sâu sắc, rộng lớn và đa dạng

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại châu Đại Dương nhân kỷ niệm 50 năm Việt Nam và New Zealand thiết lập quan hệ ngoại giao (19/6/1975-19/6/2025), Giáo sư Robert Patman, chuyên gia về quan hệ quốc tế, Đại học Otago, cho rằng 50 năm qua là minh chứng cho thấy quan hệ song phương giữa hai nước đang phát triển và đa dạng.

Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 14 của New Zealand với giá trị thương mại song phương ước tính đạt 2,68 tỷ NZD (tương đương 1,66 tỷ USD) năm 2024.

Ngoài thương mại, quan hệ hợp tác giữa hai nước còn ngày càng phát triển trong các lĩnh vực như y tế, giáo dục, môi trường, văn hóa và du lịch.

Theo Giáo sư Robert Patman, một trong những động lực thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam-New Zealand phát triển rực rỡ chính là quan điểm chung của cả hai nước rằng hiện giờ, thế giới đang phải đối mặt với ngày càng nhiều thách thức, ví dụ như biến đổi khí hậu, đại dịch và những tác động tài chính…

Đây đều là những thách thức quá lớn khiến không một quốc gia nào có thể một mình ứng phó, mà phải giải quyết thông qua hợp tác quốc tế mới đem lại hiệu quả.

Giáo sư Robert Patman, chuyên gia về quan hệ quốc tế, Đại học Otago. (Ảnh: TTXVN phát)

Việt Nam và New Zealand đều nhận thức rõ ràng rằng trong thế kỷ XXI, hai nước phải là một phần của các giải pháp ngoại giao đối với các thách thức xuyên biên giới, và việc phát triển mối quan hệ song phương có thể là chất xúc tác trong việc xây dựng năng lực hành động quốc tế của hai nước.

Về động lực trong tương lai, Giáo sư Robert Patman hy vọng New Zealand và Việt Nam sẽ củng cố mối quan hệ hiện có và tăng cường hơn nữa cam kết chung về một trật tự quốc tế ổn định, dựa trên luật lệ và tích cực hợp tác về các vấn đề quốc phòng và an ninh.

Giáo sư Robert Patman cho rằng dù khác biệt về hệ thống chính trị, song New Zealand và Việt Nam vẫn tìm được các cách thức để phát triển quan hệ một cách đầy ấn tượng.

Quan hệ giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và New Zealand ngày càng phát triển mạnh mẽ. Khoảng 8.000 người Việt Nam đã đến thăm New Zealand năm 2023 và 40.000 người New Zealand đã đến thăm Việt Nam năm 2024.

New Zealand và Việt Nam cũng chia sẻ cách tiếp cận nhấn mạnh đến nhu cầu quan hệ quốc tế phải dựa trên các quy tắc, nguyên tắc và thủ tục. Trong thế giới ngày càng kết nối chặt chẽ của thế kỷ XXI, những quốc gia như Việt Nam và New Zealand ngày càng nhận thức được rằng họ có vai trò trong việc định hình thế giới mà chúng ta đang sống.

New Zealand và Việt Nam cũng ủng hộ việc cải tổ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để cơ quan này trở nên có chức năng hơn và đại diện cho thế giới vào năm 2025.

Việc tăng cường hợp tác giữa các nước như New Zealand và Việt Nam có thể góp phần tạo nên một bầu không khí mới mà trong đó các cường quốc tầm trung và nhỏ có nhiều quyền tự quyết hơn và đòi hỏi tiếng nói lớn hơn trong quản trị toàn cầu.

Giáo sư Robert Patman nhận định Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa New Zealand và Việt Nam biểu thị mối quan hệ sâu sắc và rộng lớn hơn giữa hai nước.

Quan hệ đối tác này nhằm củng cố các mối quan hệ hiện có và mở rộng sự hợp tác trên nhiều lĩnh vực, bao gồm cam kết chính trị, quốc phòng và an ninh, thương mại và đầu tư, biến đổi khí hậu, giáo dục và liên kết giữa người dân với người dân.

Giáo sư Robert Patman bày tỏ hoan nghênh đối với những phát triển này bởi chúng phù hợp với nguyện vọng của các quốc gia vừa và nhỏ nhằm phát huy nhiều quyền tự quyết hơn và có tiếng nói lớn hơn trong các vấn đề quốc tế trong thế kỷ XXI./.

Việt Nam-New Zealand: "Hạt giống" hữu nghị 50 năm trước vươn mình thành đại thụ Suốt 50 năm qua, Việt Nam-New Zealand đã không ngừng vun đắp cho tình hữu nghị, sự hợp tác và hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc. Hạt giống được gieo trồng từ 50 năm trước giờ đã vươn mình thành cây đại thụ.