Tiếp thêm xung lực mới cho quan hệ giữa Việt Nam và New Zealand

Tối 17/6, tại thủ đô Wellington của New Zealand, trong không khí trang trọng và ấm áp tình hữu nghị, Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-New Zealand (19/6/1975-19/6/2025).

Tham dự lễ kỷ niệm có Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters; Thứ trưởng Ngoại giao Grahame Morton; Giáo sư Roberto Rabel, Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand-Việt Nam; nữ nghị sỹ gốc Việt Phạm Thị Ngọc Lan, cùng đông đảo đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức chính phủ và địa phương, doanh nghiệp, bạn bè New Zealand, các Đại sứ và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam qua các thời kỳ, đoàn ngoại giao tại Wellington, các hội đoàn, bà con đại diện cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Phan Minh Giang đã điểm lại chặng đường 50 năm phát triển mối quan hệ giữa hai nước, đồng thời khẳng định quan hệ song phương đang phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết, với việc hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 2 vừa qua.

Cảm ơn sự ủng hộ, đóng góp của các thế hệ người Việt Nam và New Zealand đối với sự phát triển của mối quan hệ song phương thời gian qua, Đại sứ Phan Minh Giang bày tỏ tin tưởng rằng, dựa trên nền tảng quan hệ được hai nước dày công vun đắp trong nửa thế kỷ, cùng với quyết tâm mạnh mẽ của hai nước, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-New Zealand sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn và sâu rộng hơn, mang lại nhiều lợi ích thiết thực hơn cho người dân hai nước.

Nhân dịp này, Đại sứ Phan Minh Giang cảm ơn và bày tỏ mong muốn Chính phủ New Zealand tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt đang sinh sống, lao động và học tập tại New Zealand; mong muốn cộng đồng tiếp tục là cầu nối hữu nghị và hợp tác gắn kết người dân và hai nước.

Tham dự với tư cách khách mời danh dự, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters nhiệt liệt chúc mừng Lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-New Zealand, đồng thời mong muốn hai nước phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vừa được thiết lập, góp phần đưa quan hệ song phương tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Phan Minh Giang phát biểu tại tại Lễ Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-New Zealand. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại lễ kỷ niệm, đại diện Chính phủ New Zealand, Thứ trưởng Ngoại giao Grahame Morton nhấn mạnh New Zealand là một trong những nước sớm thiết lập quan hệ ngoại giao với đất nước Việt Nam thống nhất và kể từ đó, quan hệ giữa hai nước ngày càng tăng cường và mở rộng trên các lĩnh vực hợp tác. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 14 của New Zealand. Thứ trưởng bày tỏ hy vọng hãng hàng không VietJet Air sẽ mở đường bay giữa hai nước vào cuối năm nay.

Đánh giá cao vai trò quan trọng của Việt Nam là “ngôi sao đang lên” tại khu vực, Thứ trưởng Grahame Morton hoan nghênh việc New Zealand và Việt Nam đã chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đến Việt Nam vào cuối tháng 2/2025.

Đại diện Chính phủ New Zealand nhấn mạnh lễ kỷ niệm không chỉ là dịp điểm lại những thành tựu hợp tác đã đạt được mà còn là sự khởi đầu cho tương lai với niềm lạc quan, tiếp thêm xung lực mới cho quan hệ hai nước, đồng thời tiếp tục phối hợp xây dựng mối quan hệ song phương phát triển bền vững và đạt nhiều thành tựu hơn nữa trong 50 năm tới.

Trong khuôn khổ buổi lễ, các khách mời đã được thưởng thức các tác phẩm âm nhạc Việt Nam và New Zealand do nghệ sĩ piano Lưu Hồng Quang, người đang theo học chương trình Tiến sỹ Nghệ thuật Âm nhạc với học bổng toàn phần tại Trường Âm nhạc New Zealand, biểu diễn. Ngoài ra, các khách mời cũng được thưởng thức những món ăn truyền thống đặc trưng dân tộc Việt Nam./.

