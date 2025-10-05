Tranh nuy của họa sỹ Đỗ Sơn: Phụ nữ đẹp khi đầy đặn và thư giãn

Tranh khổ lớn của họa sỹ Đỗ Sơn. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Kéo dài từ nay đến hết ngày 9/10 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam là triển lãm tranh cá nhân lần năm của họa sỹ Đỗ Sơn. Ông được đánh giá là tên tuổi nổi bật trong giai đoạn đổi mới của hội họa Việt Nam, sở hữu bút pháp bản năng và phóng khoáng, thể hiện tinh thần lạc quan, yêu cái đẹp.

Hơn 90 bức tranh được mang đến triển lãm thuộc nhiều thể loại từ ký họa, phong cảnh, nuy đến trừu tượng. Trong đó, tranh nuy vẽ phụ nữ khỏa thân của ông là nổi bật nhất, có nhiều tác phẩm được bán trong và ngoài nước mà họa sỹ cho biết là đủ để ông "mua được nhiều căn nhà."

Theo đuổi đề tài nuy đã hơn nửa thế kỷ, họa sỹ muốn tôn vinh người phụ nữ như một nguồn cảm hứng của cái đẹp. “Với tôi, vẻ đẹp phụ nữ nằm ở sự mềm mại, hồn hậu, ở những nét bình dị như một cơ thể đầy đặn, chứ không phải thứ hoàn hảo như chụp ảnh, bởi tranh khác với sự thật trần trụi. Phải có nghệ thuật, cảm xúc, sự nâng đỡ của cái đẹp" - họa sỹ chia sẻ.

Họa sỹ Đỗ Sơn bên người thân, bạn bè tại triển lãm cá nhân.

Giới chuyên môn nhận định họa sỹ Đỗ Sơn sở hữu ngôn ngữ biểu hiện vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt là trong các tranh nuy. Người mẫu ông chọn phần lớn cái vẻ đẹp hình thể theo phong cách phồn thực: Hông nở, eo thon, ngực lớn, hầu hết đang ở trong một sinh hoạt thường ngày hoặc ở trạng thái nghỉ, thư giãn thoải mái.

“Đó không chỉ là gu thẩm mỹ của ông, nó còn là nguyên cớ rất lớn để ông có thể sử dụng bút pháp hội họa biểu hiện một cách hết sức mạnh mẽ” - nhà nghiên cứu Vũ Huy Thông (Đại học Mỹ thuật Việt Nam) nhận xét - “Với một bản màu nguyên, vẽ gần như trực tiếp từ các tuýp màu, họa sỹ không cần chú ý đến ánh sáng hay là cấu trúc của hình khối, mà vẫn bộc lộ được sức sống mang dấu ấn của văn hóa Việt Nam.”

Họa sỹ Đỗ Sơn say mê vẽ từ khi còn nhỏ. Ông từng hai lần theo học tại trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam (sau này là Đại học Mỹ thuật Việt Nam). Lần một ông tốt nghiệp hệ trung cấp (1961-1964) trước khi vào quân ngũ; lần hai sau khi trở lại Hà Nội, hệ 5 năm (1973-1978), ở tuổi 30 tuổi khi đã có vợ và con.

Tranh và ký họa của họa sỹ 82 tuổi.

Giới chuyên môn nhận định ở giai đoạn Đổi mới, song song với bộ tứ danh họa Nghiêm-Liên-Sáng-Phái đã xác lập danh tính từ trước, còn có những tên tuổi cũng dần định hình bản sắc riêng, tách ra khỏi dòng chảy chủ lực và chính thống (phong cách hiện thực xã hội chủ nghĩa), phần nhiều vẫn mang chất tuyên truyền.

Theo nhà nghiên cứu Vũ Huy Thông, chính từ bản năng sáng tác và ưa tìm tòi đổi thay, họa sỹ Đỗ Sơn được công nhận là một trong những cái tên nổi bật nhất ở dòng chảy mới ấy.

Họa sỹ Lê Anh Vân, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, bạn học chung khóa vẽ với họa sỹ Đỗ Sơn nhận xét: “Từ xưa, tôi đã nhận thấy ở anh một tính cách hội họa rất trong sáng, tự do, phóng khoáng và bản năng cũng như những cảm thức về màu sắc đã làm nên chất riêng.

Người ta nói rằng tranh của anh vẽ như trẻ thơ, nhưng để đạt được sự trẻ thơ như thế trong nghệ thuật thì phải ở trình độ cao,” ông Anh Vân đánh giá, nhận định họa sỹ giỏi tiết chế, làm chủ ngôn ngữ tạo hình và bảng màu đặc trưng.

Đến nay, tranh của họa sỹ Đỗ Sơn đã có 8 tác phẩm trong bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, đồng thời tranh được nhiều tổ chức, cá nhân ở 26 quốc gia và vùng lãnh thổ sưu tập, nổi bật như tại Bảo tàng Mỹ thuật Singapore, bộ sưu tập của Hoàng gia Morocco hay hãng Mobil (Mỹ).

Họa sỹ Đỗ Sơn sinh năm 1943, quê quán ở Yên Phong, Bắc Ninh. Trong sự nghiệp, ông từng nhiều lần về nhất, nhì, ba các triển lãm mỹ thuật toàn quốc, triển lãm mỹ thuật về Lực lượng Vũ trang và Chiến tranh cách mạng.

"Hoa biển" - tranh sơn dầu khổ 140x150cm, thuộc bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Năm 2016, ông trở thành nghệ sỹ hiếm hoi được trao tặng giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật chỉ bằng một tác phẩm (thay vì một nhóm tác phẩm) với bức “Hoa biển” (1980) về hình ảnh người chiến sỹ hải đảo. Ông cũng chính là tác giả tranh “Trái tim người mẹ” (1994) nổi tiếng, gây chú ý nhờ nhìn trực diện vào nỗi đau chiến tranh bằng bút pháp giản dị và chân thành.

"Trái tim người mẹ" - sơn dầu, thuộc bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Nay ở tuổi 82, ông vẫn miệt mài bên giá vẽ dù sức khỏe đã yếu hơn trước, tiếp tục truyền đi cảm hứng sáng tác, khuyến khích thế hệ trẻ tìm kiếm và xây dựng phong cách riêng của mình.