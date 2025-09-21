Di sản đình làng Bắc Bộ huyền ảo, đẹp mắt dưới đường nét hội họa đương đại

Tác phẩm "Nguyệt gác Tây Đằng" chất liệu gỗ dát vàng in phủ UV của tác giả Đỗ Thanh.

36 tác phẩm nghệ thuật mang hơi thở đương đại, lấy chủ đề đình làng Việt sẽ được trưng bày trong triển lãm “Ngày xửa ngày xưa 2: Câu chuyện đình làng - đình Tây Đằng,” diễn ra từ 25-29/9 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội).

Đây là triển lãm tranh-tượng lần 2, thuộc dự án “Di sản văn hóa Việt qua góc nhìn Nghệ sĩ đương đại” do nhóm nghệ sỹ Heritage and Art (H&A) thực hiện. Sự kiện nối tiếp thành công của triển lãm “Ngày xửa ngày xưa” lần 1 về các bảo vật Quốc gia tại Việt Nam.

Triển lãm năm 2025 trưng bày loạt sáng tác của nhóm 17 nghệ sỹ về đình Tây Đằng - một trong 4 ngôi đình nổi tiếng ở Bắc Bộ, trấn giữ bốn hướng: Đông có đình Hàng Kênh (Hải Phòng), Tây có đình Tây Đằng (Hà Nội), Nam có đình Hưng Lộc (Ninh Bình - Nam Định cũ) và Bắc có đình Bảng (Bắc Ninh).

36 tác phẩm mang hơi thở đương đại, gồm các thể loại hội họa, điêu khắc, đồ họa… cùng các chất liệu như: Sơn mài, sơn dầu, lụa, gốm, khắc gỗ, tổng hợp… Phong cách tạo hình chịu ảnh hưởng từ tín ngưỡng, kiến trúc, chạm khắc, tượng tròn, những câu chuyện văn hóa của đình Tây Đằng và phong tục, tập quán của người dân nơi bản địa.

"Câu chuyện Đình Làng" 02 kích thước 100x150cm, sơn dầu của tác giả Nguyễn Minh (Minh Phố).

Với thông điệp: “Kế thừa, gìn giữ, phát triển và lan tỏa di sản văn hóa Việt là thể hiện sự tôn trọng quá khứ - hướng đến tương lai” nhóm H&A mong muốn sẽ được đồng hành cùng nhiều nghệ sĩ, các tổ chức và cá nhân hơn nữa, để những giá trị văn hóa Việt nói chung và giá trị văn hóa Đình Làng nói riêng sẽ luôn được tiếp nối, luôn được bồi đắp và làm giàu thêm.

Họa sỹ Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam nhận xét người trẻ mới, thuộc thế hệ từ 7X đến 9X “không núp bóng mà tự tin thừa hưởng để làm khác những kho báu khó cũ mà các bậc tiền nhân và thế hệ đi trước truyền lại.”

“Dòng chảy vẫn mát mái, xuôi chèo từ ngày xửa ngày xưa chưa bao giờ tắt giọng. Di sản văn hóa dân tộc như cội rễ ngàn năm cứ quánh chặt rồi mở lòng, khẽ khàng đánh thức và cho không với bất kỳ ai được duyên, được nghiệp,” Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam chia sẻ.

"Cảm thức mùa Hạ" chất liệu màu nước trên lụa, của tác giả Vũ Thuỳ Mai.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nhận xét dự án “Di sản văn hóa Việt qua góc nhìn Nghệ sĩ đương đại” giúp lan tỏa tình yêu di sản đến cộng đồng, đặc biệt là các bạn trẻ, những người sẽ tiếp bước để bảo tồn và làm giàu thêm bản sắc dân tộc.

“Mỗi tác phẩm không chỉ là một sáng tạo cá nhân mà còn là một mảnh ghép của ký ức cộng đồng, là lời tri ân dành cho cha ông và là thông điệp gửi tới thế hệ mai sau: ‘Kế thừa, gìn giữ, phát triển và lan tỏa di sản văn hóa Việt là thể hiện sự tôn trọng quá khứ – hướng đến tương lai.’”

Một số tác phẩm nổi bật khác:

Tranh lụa "Mộng trên nét chạm" dài 118cm của tác giả Nguyễn Ngọc.

"Pixel & Spirit" trên lụa.

"Hoài cổ" - chất liệu tổng hợp trên gỗ, kích thước 160x138cm của tác giả Kuong Trần.

"Dấu ấn thời gian" 01 của tác giả Trường Trịnh.

"Đối thoại" 02, màu nước trên giấy của tác giả Nguyễn Bá Thanh.

"Vọng ảnh" 02.

Giới trẻ tìm hướng hồi sinh làng nghề mộc bản Thanh Liễu Theo các nghệ nhân, nghề khắc mộc bản Thanh Liễu đang dần mai một. Hiện nay, chỉ còn 4 hộ gia đình tại làng tiếp tục kế thừa, phát triển nghề khắc in truyền thống.