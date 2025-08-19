Tái hiện 'Những ngày tháng lịch sử' bằng hơn 200 tác phẩm hội họa, điêu khắc

Ngày 19/8, triển lãm mỹ thuật “Những ngày tháng lịch sử” khai mạc tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam giới thiệu hơn 200 tác phẩm hội họa và điêu khắc của nhiều thế hệ họa sỹ, nhà điêu khắc từ thời kỳ mỹ thuật Đông Dương, mỹ thuật kháng chiến đến những năm tháng kiến thiết đất nước, chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Triển lãm được bắt nguồn từ tâm huyết, tình cảm của họa sỹ Nguyễn Thị Thu Thủy, tác giả của Con đường gốm sứ ven Sông Hồng được Sách Kỷ lục Guinness ghi nhận là bức tranh gốm dài nhất thế giới.

Nổi bật trong các tác phẩm trưng bày tại triển lãm lần này, có sưu tập các tác phẩm sơn dầu sáng tác về giai đoạn kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ của Đại tá Quân đội, họa sỹ Lê Huy Toàn; sưu tập các ký hoạ vẽ tại chiến trường của họa sỹ Lê Lam, họa sỹ Phạm Ngọc Liệu, họa sỹ Phan Oánh tôn vinh hàng triệu những con người hy sinh thầm lặng: Chiến sỹ đặc công, nữ du kích, nữ dân quân, bà má dân tộc, anh nuôi…

Khách tham quan triển lãm. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Triển lãm quy tụ các tác phẩm tiêu biểu của nhiều họa sỹ tên tuổi lớn trong mỹ thuật Việt Nam hiện đại như: Bức sơn mài “Giải phóng Buôn Ma Thuột” của họa sỹ Trần Hữu Chất, bức sơn dầu “Điện Biên Phủ trên không” của Nguyễn Thuận, “Xe chở tên lửa qua cầu Long Biên” của Văn Đa, tranh bột màu “Trăng non” của họa sỹ Mai Văn Hiến.

Ngoài ra, công chúng còn được chiêm ngưỡng những tác phẩm mới nhất của các họa sỹ về chủ đề biển đảo và hải quân nhân dân Việt Nam như: “Bác Hồ với biển đảo” của Nguyễn Thanh Tùng, “Hiên ngang Trường Sa” của Phạm Hoàng Văn, “Tàu cứu hộ Trường Sa” của Ngân Chài, “Kéo cờ giải phóng đảo Sơn Ca” và “Lá cờ gốm ở đảo Trường Sa Lớn” của Nguyễn Thu Thủy…

Các tác phẩm của các họa sỹ đương đại sáng tác về tình yêu quê hương, đất nước hòa bình, ấm no, hạnh phúc như họa sỹ Nguyễn Thị Thiền với bức tranh “Mùa Xuân trên đảo,” họa sỹ Nguyễn Thị Thu Thủy với bức tranh “Em yêu hòa bình,” họa sỹ Lê Thế Anh với tác phẩm “Tình ca Trường Sa”..., các tác phẩm điêu khắc ca ngợi vẻ đẹp người lính “Bộ đội cụ Hồ” trong thời bình: Tác phẩm “Mùa lũ” của Đinh Văn Trọng, “Đặc công nước” của tác giả Vũ Quang Sáng, “Giờ giải lao” của tác giả Mai Thị Ngọc Oanh...

Không gian triển lãm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phát biểu tại buổi khai mạc, Đại tá Lê Vũ Huy, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cho hay triển lãm “Những ngày tháng lịch sử” là dịp tôn vinh những sáng tạo nghệ thuật thầm lặng của các họa sỹ nhà điêu khắc qua nhiều thế hệ; đồng thời, quảng bá sâu rộng những tác phẩm mỹ thuật về chủ đề lịch sử cách mạng, góp phần vào công tác giáo dục truyền thống, tạo động lực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới của đất nước.

Đại tá Lê Vũ Huy khẳng định triển lãm là điểm nhấn đẹp trong ngày kỷ niệm Cách mạng tháng Tám lịch sử, góp thêm ký ức về dấu ấn một thời khốc liệt nhưng hào hùng của cách mạng Việt Nam, vẻ đẹp tỏa sáng nhưng bình dị của “Bộ đội Cụ Hồ” qua các thời kỳ.

Triển lãm diễn ra đến ngày 20/10 tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, Hà Nội./.

Một số tác phẩm trong triển lãm:

Tác phẩm "Dân quân Cổ Mỹ" của họa sỹ Phạm Ngọc Liệu. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Các tác phẩm khắc họa vẻ đẹp tỏa sáng nhưng bình dị của “Bộ đội Cụ Hồ.” (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

"Người mẹ quê hương Đồng Khởi" của nhà điêu khắc Châu Trâm Anh. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

"Hai bông hồng thép trong kháng chiến chống Mỹ" của họa sỹ Nguyễn Thu Thủy. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Điêu khắc "Xuyên tâm" của Nguyễn Kim Xuân. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Các tác phẩm đa dạng về chất liệu, hình thức thể hiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)