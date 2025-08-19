Chính trị

Cách mạng Tháng Tám năm 1945: Mở ra kỷ nguyên mới cho đất nước

80 năm đã trôi qua, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn vẹn nguyên tầm vóc và giá trị lịch sử, là niềm tự hào thôi thúc toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.

info-cach-mang-thang-8.jpg

Cách đây tròn 80 năm, ngày 19/8/1945 được ghi vào lịch sử như một ngày mở đầu kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam: Kỷ nguyên độc lập-tự do; kỷ nguyên nhân dân lao động nắm chính quyền, làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh dân tộc; kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Lần đầu tiên trong lịch sử, một nhà nước công nông ra đời ở Việt Nam.

Nước Việt Nam từ một nước thuộc địa và nửa phong kiến trở thành một nước độc lập tự do và dân chủ. Nhân dân Việt Nam trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

Dân tộc Việt Nam không chỉ giành được độc lập mà còn khẳng định vị thế và con đường phát triển của mình trong dòng chảy của lịch sử thế giới hiện đại.

80 năm đã trôi qua, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn vẹn nguyên tầm vóc và giá trị lịch sử, là niềm tự hào thôi thúc toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc.

(TTXVN/Vietnam+)
#Cách mạng Tháng Tám #Kỷ nguyên độc lập-tự do #nhà nước công nông
Theo dõi VietnamPlus

Cách mạng tháng Tám

80 NĂM NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Nguyễn Thị Minh Nguyệt chụp ảnh cùng ban lãnh đạo Đảng xã hội Bulgaria. (Nguồn: TTXVN phát)

Việt Nam-Bulgaria tăng cường hợp tác đa lĩnh vực

Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt khẳng định Việt Nam luôn coi trọng củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Bulgaria, trong đó đặc biệt coi trọng hợp tác thông qua kênh đảng.