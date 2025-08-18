80 năm Quốc khánh: Sự kiên cường đưa Việt Nam đi lên từ tro tàn chiến tranh

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, phóng viên TTXVN tại New Delhi đã có cuộc phỏng vấn cựu Tùy viên quân sự Ấn Độ tại Việt Nam, Tướng P.K Chakravorty, về những hồi ức và đánh giá của ông đối với vai trò, ý nghĩa lịch sử của sự kiện này, cũng như mối quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Ấn Độ qua các thời kỳ.

Tướng Chakravorty cho biết ông từng công tác tại Việt Nam giai đoạn 1996-1999 và có ấn tượng sâu sắc với không khí sôi động trong dịp Quốc khánh của quốc gia Đông Nam Á này.

Theo ông, Cách mạng tháng Tám 1945 là bước đi đầu tiên hướng tới xây dựng một nước Việt Nam thống nhất. Bài diễn văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Ba Đình tuyên bố thành lập quốc gia tự do, độc lập vào ngày 2/9/1945 đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho toàn dân.

Tướng Chakravorty bày tỏ rất ấn tượng khi Việt Nam luôn là quốc gia đầy sức sống. Hiện nay, Việt Nam đã có hơn 100 triệu dân, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt hơn 476 tỷ USD với tốc độ tăng trưởng trên 7%/năm, kim ngạch thương mại hai chiều với Ấn Độ đạt gần 15 tỷ USD.

Với tư cách là một vị tướng quân đội Ấn Độ, ông Chakravorty nhận định Cách mạng tháng Tám 1945 là điểm khởi đầu cho cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Việt Nam. Sau đó, Việt Nam bước vào cuộc kháng chiến chống Pháp với đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, buộc Pháp rút quân.

Sau đó, Mỹ nhảy vào can dự và quân đội Mỹ đã tiến hành nhiều đợt ném bom Hà Nội cũng như tiến hành các cuộc giao tranh trên bộ ở miền Nam. Cuộc chiến kéo dài tới ngày 30/4/1975, khi quân đội Việt Nam giành thắng lợi, buộc Mỹ rút quân.

Theo ông Chakravorty, toàn bộ giai đoạn này chứa đựng vô vàn hy sinh, mất mát. Tuy vậy, chính tinh thần kiên cường của dân tộc đã giúp Việt Nam vươn lên từ tro tàn chiến tranh và ngày nay Việt Nam đã có vị thế ngày càng vững chắc trên trường quốc tế.

Cựu Tùy viên quân sự Ấn Độ cho rằng phong trào đấu tranh giành độc lập của Việt Nam và Ấn Độ có nhiều điểm tương đồng về tinh thần, lãnh đạo và sự huy động quần chúng. Điểm khác biệt là Ấn Độ chủ yếu chống lại thực dân Anh trong khi Việt Nam lần lượt đối đầu với nhiều thế lực. Về tinh thần, cả hai dân tộc đều thể hiện ý chí quật cường và bền bỉ.

Việt Nam có lãnh tụ Hồ Chí Minh cùng một tập thể lãnh đạo xuất sắc như Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người chỉ huy nhiều chiến thắng lịch sử. Ấn Độ có Mahatma Gandhi và nhiều nhà lãnh đạo quyết liệt như Bhagat Singh, Rajguru, Chandrashekhar Azad và Subhas Chandra Bose - người thành lập Quân đội Quốc gia Ấn Độ.

Trong khi Ấn Độ có các trận chiến ở Imphal và Kohima, thì Việt Nam trải qua nhiều trận đánh lớn như Điện Biên Phủ, Khe Sanh, Pleiku và Chiến dịch Hồ Chí Minh. Những trải nghiệm và chiến thắng đó đã góp phần tạo nên mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai dân tộc.

Cũng theo Tướng Chakravorty, Cách mạng tháng Tám đã hun đúc cho người Việt Nam nhiều phẩm chất quý như đoàn kết, hợp tác, linh hoạt, sáng tạo và ý chí chiến đấu vì lợi ích quốc gia. Điều đáng chú ý là di sản của Cách mạng tháng Tám đã dạy cho người dân Việt Nam rằng lợi ích quốc gia, chủ quyền dân tộc là tối thượng.

Sau khi thống nhất đất nước, Việt Nam tiến hành công cuộc Đổi Mới, tìm hướng đi trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), tham gia Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - một tổ chức vừa mang tính kinh tế, vừa có yếu tố văn hóa và hàm ý về an ninh...

Không thể phủ nhận rằng những bài học từ Cách mạng tháng Tám đã mang lại cho Việt Nam những thành quả to lớn. Dù ở bất cứ nơi nào trên đất nước, tinh thần dân tộc vẫn là giá trị cốt lõi, thể hiện rõ trên đường phố, tại nơi làm việc, trong gia đình cũng như trong các lực lượng vũ trang.

Là người từng sinh sống và làm việc nhiều năm tại Việt Nam, Tướng Chakravorty cho biết ông cảm nhận được ý nghĩa to lớn của sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám đối với nhân dân Việt Nam.

Nhân sự kiện trọng đại này, ông gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới nhân dân Việt Nam, mong đất nước tiếp tục phát triển vững mạnh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, coi trọng an ninh và luôn cảnh giác trước mọi biến động; đồng thời duy trì tinh thần hữu nghị, thực hiện ngoại giao khéo léo và không ngừng vươn lên với tư duy tích cực./.

