Hướng dẫn trải nghiệm “tháng nhiếp ảnh” Photo Hanoi 25

Photo Hanoi sẽ có nhiều hoạt động giao lưu giữa du khách và nghệ sỹ nhiếp ảnh. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Trong một tháng kể từ ngày 1-30/11, biennale Photo Hanoi 25 sẽ mang đến khoảng 50 hoạt động triển lãm, trò chuyện và trải nghiệm về nhiếp ảnh cho khán giả Thủ đô.

Các triển lãm là góc nhìn về con người, đời sống và xã hội qua lăng kính nghệ thuật nhiếp ảnh của hơn 170 tay máy từ trong và ngoài nước. Những tọa đàm, buổi trò chuyện sẽ tạo đối thoại sâu sắc và cởi mở xoay quanh vai trò của nhiếp ảnh, nghệ sỹ nhiếp ảnh trong đời sống hiện nay.

Cùng với đó là nhiều trải nghiệm trực tiếp về chụp ảnh, rửa ảnh, chơi ảnh truyền thống đến hiện tại như chụp analog, nhiếp ảnh bảng ướt (wet plate)... đến hướng dẫn chụp ảnh đẹp bằng điện thoại.

Du khách có thể theo dõi toàn bộ hoạt động thông qua trang Facebook chính thức của sự kiện Biennale Photo Hanoi.

Một số địa điểm diễn ra các hoạt động gồm: Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Long Biên Art Fair, Casa Italia, Matca, Hội quán Quảng Đông cũ 22 Hàng Buồm, Hội quán Phúc Kiến cũ 40 Lãn Ông…

Để thuận tiện cho di chuyển và trải nghiệm, ban tổ chức gợi ý một số cụm sự kiện, tuyến đường như: Hàng Buồm-Lãn Ông, Tràng Tiền-Đinh Tiên Hoàng-Phố Huế, Lê Thái Tổ-Vườn hoa Diên Hồng-Lê Phụng Hiểu…

(Bấm vào hình để xem kích thước đầy đủ)

﻿ ﻿﻿ ﻿

Photo Hanoi 25 là hoạt động do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức, UNESCO đồng hành. Sự kiện được tổ chức theo mô hình biennale được du nhập từ phương Tây, diễn ra định kỳ 2 năm một lần.

Bà Bạch Liên Hương - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội khẳng định Photo Hanoi (tổ chức lần đầu năm 2021, nay là mùa thứ ba) được triển khai trên cơ sở các chính sách quan trọng của thành phố, nhằm mục tiêu lấy văn hóa và sáng tạo làm nền tảng để phát triển đô thị một cách bền vững.

“Biennale này không phải một sự kiện đơn lẻ, mà thuộc tầm nhìn của Hà Nội nhằm nuôi dưỡng tài năng sáng tạo và đưa Thủ đô trở thành trung tâm văn hóa sáng tạo của khu vực,” Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết.

Góc chụp hình bằng "máy cơ" theo kỹ thuật analog tại không gian triển lãm 22 Hàng Buồm. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Việc Photo Hanoi được đưa vào khuôn khổ Tháng Sáng tạo và Thiết kế (theo sáng kiến chung giữa Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và UNESCO) đã đánh dấu một cột mốc quan trọng.

“Sự kiện thể hiện rõ khát vọng chung của các bên trong việc biến biennale này thành động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo, qua đó góp phần nâng tầm vị thế của Thủ đô Hà Nội. Nước Pháp rất vinh dự được đồng hành cùng sáng kiến đầy cảm hứng này bằng kinh nghiệm, chuyên môn và cam kết lâu dài,” ông Olivier Brochet - Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam chia sẻ./.

Chợ Đồng Xuân-Không gian ký ức: Phác họa 135 năm một nét văn hóa Hà Nội Loạt ảnh do Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I phối hợp các đơn vị nghiên cứu, nhiếp ảnh gia nước ngoài cung cấp, hé lộ nhiều ảnh hiếm nhân kỷ niệm 135 năm hình thành và xây dựng chợ Đồng Xuân (1890-2025).