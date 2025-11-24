Gia Lai: Thiếu tá Biên phòng dũng cảm cứu dân trong cơn lũ dữ

Ngày 24/11, Đại tá Đoàn Ngọc Báu, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự kiêm Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã tặng Bằng khen của Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh, nhân viên máy tàu kiêm điện tàu (Hải đội Biên phòng 2, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) do đã có thành tích xuất sắc trong trong tham gia thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả đợt lũ tháng 11/2025, góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh được đơn vị điều động tham gia ứng cứu người dân bị cô lập tại khu phố 6, phường Quy Nhơn Đông.

Thời điểm này, nước lũ dâng cao, chảy xiết, khiến việc tiếp cận các hộ dân rất khó khăn. Không chần chừ, Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh cùng đồng đội buộc dây vào người, nhảy xuống dòng nước để kéo canô áp sát nhà dân, cứu người.

Trong quá trình cứu dân, anh không may dẫm phải vật sắc nhọn dưới dòng nước, rách sâu bàn chân trái. Nén đau, anh dùng áo buộc tạm vết thương, tiếp tục cứu người.

Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh cho biết nhận lệnh từ chỉ huy, đội của anh (gồm 4 người) khẩn trương đi vào tâm lũ để cứu người. Lúc ấy, đội của anh phải len lỏi theo dòng nước lũ để vào sâu trong xóm. Thấy nhà nào thấp thì vào tìm kiếm. Trong quá trình đó, anh không biết mình bị thương từ lúc nào.

Sau khi đưa 2 mẹ con (trong đó có một bé 9 tháng tuổi) và 2 vợ chồng người già ở Nhơn Bình lên thuyền cứu hộ an toàn, anh thấy chân mình rát và buốt. Sau đó, anh được các đồng đội lấy áo bó lại vết thương.

Trong đợt lũ lịch sử, Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh cùng đồng đội đã tổ chức được 8 lượt cano tiếp cận các khu vực bị ngập lụt, cô lập; đã đưa 55 người dân (chủ yếu là người già và trẻ em) bị mắc kẹt ra khỏi vùng ngập nước và tìm kiếm người mất tích.

Bên cạnh đó, anh đã cùng đồng đội vận chuyển, tiếp tế lương thực, nước uống, thuốc men, các nhu yếu phẩm khác tới 75 hộ dân ở vùng bị cô lập.

Đại tá Đoàn Ngọc Báu, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết tất cả chiến sỹ của Bộ đội Biên phòng tỉnh đều hết lòng vì nhân dân và sẵn sàng lao vào dòng lũ dữ để cứu dân.

Trong số đó, Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh là một tấm gương tiêu biểu; là điển hình của tinh thần hết mình vì nhân dân; tấm gương cho các đồng chí khác noi theo.

Theo Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh bị thương bàn chân trái, nghi đứt gân duỗi các ngón 3, 4, 5. Hiện, các bác sỹ đã phẫu thuật xử lý vết thương.

Hành động dũng cảm, quên mình của Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh không chỉ cứu sống hàng chục sinh mạng mà còn gieo mầm cảm hứng mạnh mẽ trong cộng đồng. Câu chuyện của anh là bằng chứng sống động nhất cho tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ"./.

