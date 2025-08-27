Du khách quốc tế "khoe" quà yêu nước được người Việt tặng nhân dịp 2/9

Du khách mua khăn quàng và kẹp tóc hình cờ Việt Nam hưởng ứng không khí kỷ niệm. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Du khách đến Thủ đô Hà Nội những ngày này không khỏi ngạc nhiên về không khí tưng bừng trên đường phố. Từ những góc phố đỏ rực màu cờ, đến nụ cười rạng rỡ trên gương mặt mỗi người dân khi cùng nhau đổ ra phố để chụp ảnh kỷ niệm, chờ xem đoàn diễu binh, diễu hành.

Đi qua đoạn đường Hùng Vương, Nguyễn Thái Học vào một ngày hợp luyện, chị Maria Schober (quốc tịch Áo) từng nghĩ đây là phố đi bộ. "Tôi tưởng chỗ đó là khu vực đi bộ dành riêng cho người dân, giống như ở khu phố cổ. Mọi người ngồi vây kín hai vỉa hè, mặc áo đỏ, trải thảm và ăn uống như đi pinic. Sau đó tôi mới biết họ đang chờ xem diễu binh kỷ niệm. Đó là một cách thể hiện tình yêu nước khá thú vị," chị thích thú kể.

Trong khi nhiều du khách tự sắm cho mình những món phụ kiện nho nhỏ, ông bà Louis và Lucile Violette lại may mắn hơn.

Ông bà Louis và Lucile Violette với những món quà tuy nhỏ nhưng đặc biệt. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Hai vị khách từ Pháp cho biết đã đến Hà Nội từ 10 ngày trước và có cơ hội hòa mình trong ngày vui của người Việt.

Chỉ vào những hình dán trên mặt mình và trên áo của chồng, bà Lucile hào hứng kể: "Đây là món quà chúng tôi được một người phụ nữ Việt Nam tặng khi tới xem múa rối nước ở Nhà hát múa rối Thăng Long. Chúng tôi tới đó hai lần. Lần một chúng tôi được tặng hình dán và một lá cờ cầm tay, lần hay chúng tôi được tặng hai hình dán này. Tôi cảm thấy người Việt Nam rất thân thiện và dễ thương."

Ông bà đều ấn tượng với những cô bé cậu bé đáng yêu vẫy cờ, dán hình cờ đỏ sao vàng trên mặt. "Khắp nơi ai nấy đều hào hứng. Thật sự, tôi cảm thấy như một đặc quyền khi tới Việt Nam vào những ngày này," bà Lucile chia sẻ.

Một nhóm khách quốc tế đi giữa không khí cờ hoa ngập tràn của Hà Nội.(Ảnh: PV/Vietnam+)

Tuyến phố Hàng Bông sát với phố cổ cũng có rất nhiều người nước ngoài qua lại, chọn mua các mặt hàng "thời trang yêu nước" của Việt Nam những ngày này.

Ông Huy Tuấn, chủ một cửa hàng bán áo lưu niệm trên phố Hàng Bông nhận xét năm nay lượng bán ra tăng 30-40%. Các mặt hàng trở nên phong phú hơn. Khách nước ngoài ghé cửa hàng mua đồ cũng tăng theo tỷ lệ này.

"Các mặt hàng bao gồm áo, mũ, nón, kẹp tóc, khăn... Trong đó khăn là mặt hàng mới của năm nay, cũng rất được ưa chuộng. Giá cả dao động từ hai chục nghìn đến vài trăm nghìn, giữ ổn định như với ngày thường. Du khách nước ngoài chọn mua cũng rất đa dạng, có người mua khăn, có người mua hình dán, cho lên người trông không khác gì người Việt Nam," chủ cửa hàng chia sẻ vui.

Du khách diện nón màu cờ, chụp ảnh kỷ niệm tại Đền Ngọc Sơn. (Ảnh: Khiếu Minh)

Trước đó trong tháng Năm, Sở Du lịch Hà Nội cho biết lượng khách đặt phòng dịp lễ 2/9 đã tăng khoảng 30%-40% so với cùng kỳ năm 2024.

Đặc biệt, nhiều khách sạn và cơ sở lưu trú trên địa bàn quận Hoàn Kiếm và Ba Đình quanh khu vực sẽ diễn ra các hoạt động chính của Đại lễ đã kín phòng từ 70%-100%.

Nhiều hoạt động tham quan miễn phí các di tích, các tour tuyến mới trải nghiệm ẩm thực, tham quan các điểm đến văn hóa, vui chơi giải trí... tại Hà Nội cũng như kết nối với các vùng du lịch lân cận đã khởi động từ sớm, hứa hẹn tạo nên trải nghiệm đáng nhớ cho du khách quốc tế tại Thủ đô nói riêng và Việt Nam nói chung trong dịp này.

Cờ đỏ rợp trời một đoạn phố cổ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

