Hà Nội xưa và nay: Dòng chảy ký ức trong lòng người xa xứ tại Cộng hòa Séc

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, tối 5/9 (giờ địa phương), tại Trung tâm sự kiện Đông Đô (Cộng hòa Séc), chương trình kỷ niệm 10 năm “Hà Nội xưa và nay” đã diễn ra trong không khí ấm áp, để lại nhiều xúc cảm cho cộng đồng người Hà Nội và những người yêu Thủ đô đang sinh sống, làm việc tại châu Âu.



Mở màn, cộng đồng người Việt tại Praha đã cùng cất vang bài hát “Tiến về Hà Nội.” Những giai điệu hào sảng gợi nhắc khí thế hào hùng ngày quân dân tiến vào giải phóng Thủ đô 10/10 lịch sử. Tiếp đó, Nghệ sỹ Nhân dân Diệu Hương, với giọng ca nội lực, giàu cảm xúc, đã đưa khán giả trở về với những ký ức, vẻ đẹp và hồn cốt ngàn năm văn hiến của Hà Nội.



Bà con Việt Kiều tại Công hòa Séc chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện. (Ảnh: Việt Thắng/TTXVN)

Đặc biệt, tiết mục “Xẩm Hà Nội” do bé Diệu An, đại diện thế hệ thứ hai và thứ ba người Việt sinh ra tại Cộng hòa Séc trình diễn, đã để lại dấu ấn sâu lắng. Lớn lên nơi đất khách, nhưng qua giai điệu mộc mạc và cảm xúc chân thành, Diệu An đã tái hiện không gian Hà Nội xưa, thể hiện sự gắn bó của thế hệ trẻ với cội nguồn văn hóa dân tộc.



Chương trình mang đến một buổi tối chan chứa niềm vui và tự hào. Giữa châu Âu hiện đại, Hà Nội vẫn hiện lên như miền thương nhớ, nơi từng góc phố, hàng cây, tà áo dài hay tiếng trống trường đều trở thành ký ức không thể phai mờ.

Trong trái tim mỗi người Việt, Hà Nội mãi là nơi lưu giữ ký ức thiêng liêng, vang vọng hồn cốt nghìn năm văn hiến và những trang sử hào hùng của dân tộc.



Ngay tại Cộng hòa Séc xa xôi, tình yêu ấy lại được thắp sáng qua chương trình “Hà Nội xưa và nay - 10 năm một hành trình,” nhịp cầu nối những trái tim xa xứ với Thủ đô yêu dấu.

Mười năm, một chặng đường chưa dài, nhưng đủ để chương trình trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc, đưa hương sắc, âm nhạc và ký ức về Hà Nội đến gần cộng đồng.

Năm nay, sự kiện thêm phần ý nghĩa khi hòa chung niềm tự hào của cả dân tộc trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chia sẻ tại sự kiện, chị Lê Hồng Nhung, thành viên Ban tổ chức, cho biết: “Chúng tôi muốn dành chương trình này cho đồng bào Việt Nam tại Cộng hòa Séc và châu Âu, cũng như bạn bè yêu Hà Nội. Suốt 10 năm qua, đây đã là nhịp cầu gắn kết, thể hiện tình yêu và niềm tự hào dân tộc, hướng về Thủ đô ngàn năm văn hiến.”



Trong khi đó, chị Vũ Diệu Thúy, Trưởng ban tổ chức, bày tỏ: “Chúng tôi đều đã có tuổi thơ gắn với Hà Nội. Khi sang châu Âu sinh sống và làm việc, tình yêu ấy luôn theo cùng. Chính tình cảm với Thủ đô đã thôi thúc chúng tôi tổ chức chương trình này, để gắn kết những người con Hà Nội và những người yêu Hà Nội nơi xa xứ. Năm nay, trong không khí cả nước kỷ niệm Quốc khánh và Cách mạng Tháng Tám, sự kiện càng thêm ý nghĩa.”



Khép lại chương trình, trên gương mặt mỗi người con xa xứ vẫn ánh lên niềm hạnh phúc, tự hào. Dẫu sống nơi đất khách, trong trái tim họ, Hà Nội vẫn luôn là miền nhớ thương và là nơi để trở về, một Thủ đô nghìn năm văn hiến, mãi là trái tim của cả nước./.

