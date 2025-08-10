FDI tăng vọt hơn 45%: Thành phố Hồ Chí Minh lấy lại sức hút nhà đầu tư ngoại

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút vốn quốc tế ngày càng gay gắt, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chảy vào Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ hơn 45% trong 7 tháng năm 2025 sau giai đoạn chững lại trước đó.

Điều này cho thấy sự phục hồi rõ nét về niềm tin của nhà đầu tư ngoại cũng như triển vọng tăng trưởng tích cực của thành phố trong thời gian tới.

FDI phục hồi mạnh trở lại

Theo ông Nguyễn Công Vinh, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến hết tháng 7/2025, thành phố đã thu hút gần 6,2 tỷ USD vốn FDI, tăng 45,67% so với cùng kỳ năm 2024.

Dữ liệu này bao gồm cả vốn thu hút được dưới hình thức cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và vốn thu hút qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước.

Số liệu của Sở Tài chính thành phố cho thấy, trong 7 tháng đã có 1.073 dự án FDI được cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 1,3 tỷ USD; đồng thời có 296 lượt dự án được cấp phép từ các năm trước thực hiện điều chỉnh vốn đầu tư, với số vốn ghi nhận tăng thêm 2,37 tỷ USD.

Bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh cũng chấp thuận cho 1.323 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước với vốn góp đăng ký tương đương 2,52 tỷ USD.

Tại các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ghi nhận tín hiệu dòng vốn FDI chảy vào tích cực.

Tính đến ngày 29/7/2025, tổng vốn FDI chảy vào các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn đạt 2,43 tỷ USD, trong đó có 133 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký gần 1,1 tỷ USD và 106 dự án điều chỉnh với tổng vốn tăng thêm 1,33 tỷ USD.

Đáng chú ý, trong số hơn 3,6 tỷ USD vốn đầu tư mới và mở rộng được tiếp nhận, có hơn 1 tỷ USD vốn FDI chảy vào lĩnh vực công nghệ cao. Điều này cho thấy định hướng phát triển công nghệ cao của Thành phố Hồ Chí Minh đang đi đúng hướng.

Một số dự án tiêu biểu như dự án Nhà máy chế tạo thiết bị sản xuất vi mạch của Công ty BE Semiconductor Industries N.V với tổng vốn đầu tư đăng ký 42 triệu USD; dự án Amazon Data Services Việt Nam đầu tư tăng vốn thêm 48 triệu USD; dự án Dược phẩm GSK Việt Nam đầu tư tăng vốn thêm 133 triệu USD…

Nhà máy Lego 1,3 tỷ USD tại Khu Công nghiệp VSIP3, thành phố Tân Uyên, TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại cuộc họp kinh tế-xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 9/8, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đánh giá, thu hút vốn FDI là một trong những điểm sáng trong bức tranh kinh tế thành phố 7 tháng qua.

Kết quả thu hút gần 6,2 tỷ USD vốn FDI trong 7 tháng năm 2025, tăng hơn 45% so với cùng kỳ là minh chứng cho môi trường đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh đã hấp dẫn trở lại.

Từ đầu năm đến nay, lãnh đạo thành phố và các sở ngành đón tiếp và làm việc nhiều đoàn trong và ngoài nước đến tìm hiểu môi trường đầu tư kinh doanh.

Gần đây, lãnh đạo thành phố đã có buổi tiếp và làm việc với các đối tác quan trọng như Tập đoàn Intel (Hoa Kỳ), AEON (Nhật Bản), GS Engineering & Construction (Hàn Quốc), Thống đốc Trung tâm tài chính Astana (Kazakhstan), Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế nước Cộng hòa Argentina…

Song song đó, thành phố cũng chủ động tổ chức các đoàn xúc tiến đầu tư tại Singapore, Malaysia và tham gia các hội chợ quốc tế lớn.

"Nhiều doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có những doanh nghiệp rất lớn ở các lĩnh vực rất "hot" đã đến và đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều này cho thấy môi trường đầu tư có tín hiệu rất tích cực cho sự phát triển kinh tế của thành phố trong thời gian tới", ông Nguyễn Văn Được nói.

Nhiều cơ hội hút vốn mới

Xu hướng tích cực của dòng vốn FDI của Thành phố Hồ Chí Minh trái ngược với tình hình ảm đạm trước đó. Dù vẫn là địa phương thu hút đầu tư nước ngoài đứng đầu cả nước, nhưng năm 2024, tổng vốn FDI vào thành phố chỉ đạt 2,2 tỷ USD, giảm tới 39,5% so với năm 2023.

Sự chững lại này có nguyên nhân do quỹ đất công nghiệp cạn kiệt. Tuy nhiên, sự hạn chế này đã phần nào được gỡ bỏ khi Thành phố Hồ Chí Minh hợp nhất địa giới hành chính với Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương, mở ra không gian tăng trưởng mới kể từ ngày 1/7/2025.

Sau hợp nhất, mỗi địa phương mang đến cho Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng những lợi thế chiến lược; trong đó khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (cũ) đóng vai trò trung tâm tài chính, dịch vụ cao cấp, khoa học-công nghệ, giáo dục-y tế, đổi mới sáng tạo; Bình Dương (cũ) mang lại thế mạnh về công nghiệp chế biến-chế tạo, khu công nghiệp hiện đại và môi trường đầu tư minh bạch và Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) cung cấp năng lượng, cảng biển nước sâu và du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao.

Việc hợp lực 3 địa phương sẽ tạo ra một chuỗi giá trị liên vùng hoàn chỉnh, nơi sản xuất, logistics, tiêu dùng, và dịch vụ chất lượng cao phát triển trên một nền tảng tích hợp và thông minh.

Chiến lược thu hút FDI của Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang hướng đến việc khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng khu vực trong chiến lược tổng thể chung.

Một góc Khu công nghiệp tại phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, sau hợp nhất, thành phố đặt kế hoạch thu hút khoảng 10,44 tỷ USD vốn FDI trong năm 2025; trong đó, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (cũ) dự kiến thu hút 7 tỷ USD; khu vực Bình Dương (cũ) khoảng 1,8 tỷ USD và khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) 1,64 tỷ USD.

Hiện, Thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực thúc đẩy các thủ tục để triển khai loạt đề án, chương trình trọng điểm nhằm tạo nền tảng cho phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh đô thị trong giai đoạn tới.

Các chương trình lớn đang được Thành phố ưu tiên thúc đẩy bao gồm: Đề án Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam; Đề án phát triển kết cấu hạ tầng và nghiên cứu tuyến đường ven biển; Đề án phát triển hệ thống đường sắt đô thị, trong đó có Dự án đường sắt Thủ Thiêm-Long Thành; Chương trình phát triển các trung tâm logistics; Trung tâm Hội chợ-Triển lãm quốc tế; Đề án chống ngập và xử lý nước thải; cùng với Chương trình phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030…

Việc đẩy nhanh tiến độ các chương trình này không chỉ góp phần giải quyết các thách thức về hạ tầng đô thị mà còn đóng vai trò then chốt trong thu hút đầu tư, đặc biệt là các dòng vốn FDI chiến lược trong lĩnh vực công nghệ cao, tài chính và logistics.

Trong các buổi đối thoại, gặp gỡ doanh nghiệp nước ngoài gần đây, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh sẽ tiếp tục nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp yên tâm đầu tư tại thành phố.

Đồng thời, khẳng định tính nhất quán trong mọi chính sách ưu đãi đầu tư hiện hành vẫn tiếp tục duy trì, thống nhất và không gián đoạn, đảm bảo sự thông suốt cho nhà đầu tư.

Các chuyên gia cho rằng trong bối cảnh dòng vốn FDI đang chịu sự cạnh tranh gay gắt trước tác động của chính sách thuế quan Mỹ, việc cải thiện môi trường đầu tư sẽ đóng vai trò then chốt cho chiến lược thu hút vốn thời gian tới.

Cuộc đua FDI không còn nằm ở ai ưu đãi nhiều hơn, mà ở nơi tạo điều kiện tốt hơn, nhanh hơn, rõ ràng hơn.

Các nhà đầu tư quốc tế đang nhìn vào khả năng hành động của chính quyền địa phương, sự minh bạch trong thủ tục, năng lực kết nối hạ tầng và cam kết cải thiện môi trường đầu tư một cách thực chất./.

