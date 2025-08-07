7 tháng năm 2025: Tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt 24,09 tỷ USD

7 tháng năm 2025, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 24,09 tỷ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm trước./.
Xúc tiến đầu tư vào công nghiệp hỗ trợ: Việt Nam đón sóng FDI chất lượng
Việt Nam chú trọng phát triển công nghiệp hỗ trợ với nhiều chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong nước và nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào hệ sinh thái sản xuất công nghiệp.