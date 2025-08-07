Multimedia

Infographics

7 tháng năm 2025: Tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt 24,09 tỷ USD

7 tháng năm 2025, FDI vào Việt Nam bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 24,09 tỷ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm trước.

vna-potal-7-thang-nam-2025-tong-von-dau-tu-nuoc-ngoai-dang-ky-vao-viet-nam-dat-2409-ty-usd-8195423.jpg

7 tháng năm 2025, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 24,09 tỷ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm trước./.

(TTXVN/Vietnam+)
#vốn FDI Việt Nam #đầu tư nước ngoài #FDI
