7 tháng năm 2025: Tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt 24,09 tỷ USD

Việt Nam đã có khởi đầu khá suôn sẻ trong thu hút đầu tư nước ngoài năm 2025. Chỉ trong tháng đầu năm, đã có hơn 4,33 tỷ USD vốn đăng ký đầu tư vào Việt Nam, tăng 48,6% so với cùng kỳ năm ngoái.