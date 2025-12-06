Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ thanh khoản, ổn định thị trường tiền tệ dịp cuối năm

Tại buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2025 diễn ra ngày 6/12, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà đã trả lời câu hỏi của phóng viên về các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Theo ông Phạm Thanh Hà đánh giá, gần như cả năm 2025 kinh tế thế giới biến động rất khó lường, phức tạp do căng thẳng địa chính trị, do chính sách đối ngoại và do biến đổi khí hậu. Mặc dù lạm phát toàn cầu hạ nhiệt nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ tăng trở lại, kinh tế thế giới phục hồi chậm…

Bối cảnh thế giới có thể ảnh hưởng tới điều hành trong việc kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường tiền tệ trong điều kiện nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn và hội nhập sâu rộng với kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh đó, bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành chủ động, kịp thời triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành nhằm hướng đến mục tiêu kiểm soát lạm phát, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Kết quả, thanh khoản hệ thống tổ chức tín dụng được đảm bảo, thị trường tiền tệ cơ bản ổn định, tỷ giá diễn biến linh hoạt phù hợp với điều kiện thị trường. Trong đó, mặt bằng lãi suất cho vay tiếp tục giữ ổn định có xu hướng giảm. Thị trường ngoại tệ thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp được đáp ứng đầy đủ, kịp thời.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết tín dụng tăng trưởng khả quan, tích cực so với các năm. Tính đến 27/11/2025, tín dụng nền kinh tế đạt trên 18,2 triệu tỷ đồng, tăng 16,56% so với cuối năm 2024, (cùng kỳ năm 2024, tín dụng tăng 11,47% so với cuối năm 2023; cuối năm 2024 tăng 15,09% so với cuối năm 2023).

Những kết quả đạt được trong công tác điều hành chính sách tiền tệ đã góp phần kiểm soát tốt lạm phát và phù hợp với mục tiêu Quốc hội và Chính phủ đề ra, bình quân 11 tháng 2025 lạm phát (CPI) chung là 3,29% (mục tiêu là 4,5-5%), lạm phát cơ bản là 3,21%; tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm 2025 đạt mức 7,85% và tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tốt, giúp Việt Nam tiếp tục duy trì nền tảng ổn định vĩ mô.

Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, trong thời gian tới, kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, các nước lớn gia tăng hàng rào bảo hộ thương mại. Triển vọng điều hành chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương, nhất là Mỹ, khó dự báo, tiềm ẩn tác động đến thị trường quốc tế cũng như đồng tiền của các quốc gia mới nổi và đang phát triển, thách thức đối với điều hành lãi suất, tỉ giá của Ngân hàng Nhà nước.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến, tình hình kinh tế vĩ mô, thị trường tài chính-tiền tệ trong và ngoài nước, trong đó có quyết định về lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và lộ trình, định hướng về lãi suất của cơ quan này được công bố vào giữa tuần sau để điều hành chủ động, linh hoạt các công cụ chính sách, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác nhằm tiếp tục hỗ trợ thanh khoản cho tổ chức tín dụng, các ngân hàng thương mại một cách linh hoạt qua nhiều kênh, qua đó ổn định thị trường tiền tệ, ngoại tệ, đặc biệt trong thời gian cao điểm cuối năm, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế./.

