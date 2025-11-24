Thủ tướng: Ngành ngân hàng bảo đảm tăng trưởng tín dụng đúng và trúng

Ngành ngân hàng cần tiếp tục kiến tạo, đồng hành, chia sẻ, linh hoạt, vì dân, hiệu quả, góp phần ổn định phát triển nhanh và bền vững, người dân được hưởng thụ thành quả phát triển của đất nước.

Đây là một trong những chỉ đạo quan trọng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành ngân hàng lần thứ IX (2025-2030) kết hợp Hội nghị tổng kết 5 năm triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và Phong trào “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà” giai đoạn 2020-2025. Sự kiện diễn ra chiều 24/11 tại Hà Nội.

Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương nỗ lực, đóng góp của ngành ngân hàng trong ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an toàn hệ thống và hỗ trợ doanh nghiệp, người dân.

Nhìn lại hoạt động ngân hàng thời gian qua, Thủ tướng đánh giá cao việc hoàn thiện thể chế theo hướng thông thoáng hơn, điều hành chính sách tiền tệ chủ động và linh hoạt; góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Ngành cũng được ghi nhận là lực lượng tiên phong trong chuyển đổi số, tích cực triển khai đề án sắp xếp, kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; các phong trào thi đua được tổ chức bài bản, đạt nhiều kết quả thiết thực.

Đáng chú ý, Thủ tướng biểu dương các ngân hàng thương mại đã luôn đồng hành cùng đất nước trong những giai đoạn khó khăn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, chia sẻ và hỗ trợ nền kinh tế. Thủ tướng chúc mừng và ghi nhận những tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của toàn ngành.

Thủ tướng nhấn mạnh phong trào thi đua trong ngành ngân hàng phải gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu điều hành của ngành. Toàn hệ thống cần tiếp tục nỗ lực giảm chi phí, tạo điều kiện giảm lãi suất, qua đó hỗ trợ sản xuất, kinh doanh; đồng thời duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Thủ tướng yêu cầu ngành tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học-công nghệ, khơi dậy đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng và chuẩn hóa hoạt động, dịch vụ theo hướng tiệm cận thông lệ quốc tế. Cùng với đó, ngành ngân hàng phải tăng cường kiểm soát tín dụng, bảo đảm tăng trưởng tín dụng đúng và trúng.

Thủ tướng cũng nêu rõ Việt Nam là nền kinh tế đang phát triển, nhu cầu vốn lớn nhưng không thể dựa vào một mình kênh dẫn vốn từ ngân hàng. Vì vậy, cần đẩy mạnh phát triển thị trường vốn, nhất là thị trường trái phiếu và chứng khoán, song song với việc tiết kiệm chi và thúc đẩy giải ngân đầu tư công.

Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, Thủ tướng chỉ đạo ngành ngân hàng phải đặt ưu tiên hàng đầu cho mục tiêu ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, qua đó tạo nền tảng thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững và nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Trước đó, tại Đại hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng khẳng định Đại hội Thi đua yêu nước ngành ngân hàng lần thứ IX là dấu mốc quan trọng nhằm tổng kết kết quả thi đua giai đoạn 2020-2025, ghi nhận đóng góp của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; đồng thời định hướng nhiệm vụ thi đua giai đoạn mới, hướng tới xây dựng ngành ngân hàng phát triển hiện đại, hội nhập, hiệu quả và bền vững.

"Đây là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, là ngày hội lớn của toàn ngành ngân hàng Việt Nam - nơi hội tụ, ghi nhận, biểu dương, tôn vinh các tập thể anh hùng, chiến sỹ thi đua, gương điển hình tiên tiến, những nhân tố tiêu biểu, xuất sắc toàn diện trong phong trào thi đua yêu nước của ngành ngân hàng," Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh.

Đề cập truyền thống thi đua, Thống đốc chỉ ra rằng kể từ khi thành lập ngày 6/5/1951 đến nay, với vai trò huyết mạch của nền kinh tế, ngành Ngân hàng luôn khắc ghi và thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua," "Người người thi đua, ngành ngành thi đua" để nỗ lực, hăng hái thi đua, đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Đánh giá cao nỗ lực của toàn ngành trong giai đoạn vừa qua, Thống đốc khẳng định: “Năm năm qua, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng toàn ngành Ngân hàng đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng trong kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy nền kinh tế phục hồi, phát triển mạnh mẽ."

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Những thành tựu đạt được của ngành ngân hàng trong 5 năm qua đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và người dân đánh giá cao. Trong giai đoạn 2020-2025, có hơn 64.000 tập thể, cá nhân toàn ngành được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Thống đốc ghi nhận, trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Danh hiệu Anh hùng Lao động, Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động các hạng, danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước, cùng hàng chục nghìn Bằng khen, Kỷ niệm chương và hình thức khen thưởng khác.

Trong khuôn khổ Đại hội, Ban Tổ chức tiến hành trao các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp Nhà nước và của ngành cho tập thể Ngân hàng Nhà nước và một số cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Nguyên Phó Thống đốc Đào Minh Tú vinh dự được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng và Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn và Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Cũng tại Đại hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã phát động phong trào thi đua trong toàn ngành giai đoạn 2026-2030 với chủ đề “Ngành ngân hàng thi đua đổi mới, sáng tạo, tiên phong cùng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng."

Trong khuôn khổ Đại hội, Ngân hàng Nhà nước trao tặng 150 tỷ đồng do cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành ngân hàng ủng hộ đồng bào miền Trung-Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ gây ra, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đây là hoạt động thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng và truyền thống nhân ái của ngành ngân hàng./.

Ngành Ngân hàng thi đua đổi mới, sáng tạo cùng đất nước vào kỷ nguyên mới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức đại hội thi đua, tổng kết 5 năm thực hiện chiến lược bình đẳng giới, hướng tới phát triển bền vững và hiện đại.