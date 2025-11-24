Ngành Ngân hàng thi đua đổi mới, sáng tạo cùng đất nước vào kỷ nguyên mới

Ngày 24/11/2025, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Ngân hàng lần thứ IX và Hội nghị tổng kết 5 năm triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và Phong trào “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà” giai đoạn 2021-2025.

Đây là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc nhằm tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong giai đoạn 2020-2025, tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thiết thực để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn 2026-2030, góp phần xây dựng ngành Ngân hàng ngày càng phát triển bền vững, hiện đại, hiệu quả cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Đại hội đã vinh dự được đón đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tham dự. Ngoài ra còn có đại diện Lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương và Thành phố Hà Nội, các quý vị đại biểu khách quý.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc đối với toàn ngành Ngân hàng Việt Nam - nơi hội tụ, ghi nhận, biểu dương, tôn vinh các tập thể anh hùng, chiến sĩ thi đua, gương điển hình tiên tiến, những nhân tố tiêu biểu, xuất sắc toàn diện trong phong trào thi đua yêu nước của ngành Ngân hàng

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng ôn lại lời kêu gọi Thi đua Ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 11/6/1948 khởi xướng, phát động phong trào thi đua yêu nước coi đó là một bộ phận quan trọng trong quá trình lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. Đồng thời, Người là tấm gương mẫu mực trong các phong trào thi đua yêu nước của dân tộc.

Kể từ đó, các phong trào thi đua đã được các cấp, các ngành, các địa phương phát động thường xuyên, mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, tạo nên sức mạnh vật chất và tinh thần to lớn, cổ vũ, động viên mọi tầng lớp nhân dân khơi dậy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, huy động hiệu quả sức người, sức của vượt qua mọi khó khăn, thách thức, gian khổ, làm nên những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và đổi mới, hội nhập, phát triển đất nước. Thi đua yêu nước đã trở thành truyền thống quý báu, một tài sản vô giá, một nét đẹp văn hóa đậm đà bản sắc của dân tộc Việt Nam, trong đó có ngành Ngân hàng Việt Nam.

Thay mặt Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao tặng Huân chương lao động hạng Nhất cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. (Ảnh: Vietnam+)

Trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ đại dịch COVID-19, từ thiên tai cùng những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình kinh tế thế giới và trong nước, nhưng Ban Thường vụ Đảng uỷ, Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đã bám sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước để chỉ đạo các tập thể, cá nhân trong ngành Ngân hàng nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, giành được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các mặt công tác.

Những thành tựu của ngành Ngân hàng đã góp phần quan trọng trong kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đầy nền kinh tế sớm hồi phục sau đại dịch COVID-19 và phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào kết quả chung của đất nước trong giai đoạn 2021-2025.

Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; cán bộ nữ “hai giỏi” luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được khen thưởng các hình thức bậc cao của Nhà nước. Đây thực sự là những bông hoa đẹp, những tấm gương tiêu biểu để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Ngân hàng học tập và noi theo.

Để góp phần cùng với toàn hệ thống chính trị đưa Việt Nam trở thành một nước hùng cường, thịnh vượng như mục tiêu mà Đảng, Nhà nước ta đã đề ra, Thống đốc đề nghị mỗi tập thể, mỗi cá nhân trong ngành Ngân hàng hãy phát huy vai trò, những thành tích đã đạt được và không ngừng cố gắng, nỗ lực, đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ được giao với khát vọng, quyết tâm cống hiến hết mình cho sự phát triển chung của đất nước và của ngành.

Đại hội Thi đua yêu nước ngành Ngân hàng lần thứ IX là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào thi đua; tổng kết giai đoạn 2020-2025 chỉ ra hạn chế và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ thi đua - khen thưởng giai đoạn tới; đồng thời tôn vinh các điển hình tiên tiến, lan tỏa giải pháp sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả phong trào thi đua toàn ngành./.

Tại Đại hội, ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong công tác điều hành chính sách tiền tệ góp phần trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc, Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đồng thời, Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho ông Đào Minh Tú nguyên Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình công tác tại Ngân hàng Nhà nước góp phần trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc; Huân chương Lao động hạng Nhất cho Thống đốc Nguyễn Thị Hồng và Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà vì có thành tích xuất sắc trong việc điều hành chính sách tiền tệ góp phần trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc. Thủ tướng Chính phủ trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc cho ông Đoàn Thái Sơn - Phó Thống đốc Thường trực, ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc; tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Phạm Quang Dũng - Phó Thống đốc.