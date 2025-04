Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước viếng đồng chí Khamtay Siphandone

Sáng 4/4, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam do Chủ tịch nước Lương Cường dẫn đầu, Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dẫn đầu đã viếng và ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Khamtay Siphandone, nguyên Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước Lào.

Tham gia các đoàn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ và một số bộ, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội.

Vòng hoa của các đoàn mang dòng chữ “Vô cùng thương tiếc đồng chí Khamtay Siphandone."

Sau lễ viếng, Chủ tịch nước Lương Cường đã xúc động ghi vào sổ tang: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Khamtay Siphandone, nguyên Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Nhà lãnh đạo xuất sắc, người con ưu tú của nhân dân các dân tộc Lào, người chiến sỹ cách mạng kiên trung suốt đời hy sinh phấn đấu vì độc lập tự do, hạnh phúc của nhân dân và sự phát triển phồn vinh của đất nước Lào."

Nội dung ghi sổ tang của Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính có đoạn viết: “Sự ra đi của đồng chí Khamtay Siphandone là tổn thất to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào. Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam mất đi một người bạn lớn, người đồng chí thân thiết luôn phấn đấu hết mình vì sự nghiệp cách mạng của hai nước Lào-Việt Nam anh em và mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. Đồng chí Khamtay Siphandone là nhà lãnh đạo tiền bối, nhà cách mạng kiệt xuất kiên trung đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng Lào.”

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi sổ tang chia buồn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nội dung ghi sổ tang của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định có đoạn viết: “Quốc hội và nhân dân Việt Nam sẽ luôn khắc ghi, trân trọng những đóng góp quý báu, sự ủng hộ to lớn của Đồng chí trong việc đặt nền móng vững chắc, vun đắp tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác ngày càng thiết thực, hiệu quả giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào, góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.”

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh bày tỏ rất xúc động và thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào cảm ơn các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến viếng, ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Đại tướng Khamtay Siphandone, thể hiện sâu đậm tình cảm đặc biệt, gắn bó keo sơn, thủy chung trong sáng, hiếm có giữa hai dân tộc.

Đồng chí Đại tướng Khamtay Siphandone là một trong những nhà lãnh đạo nòng cốt thế hệ đầu tiên của Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, đã lãnh đạo chỉ đạo sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ trước đây và sự nghiệp bảo vệ, phát triển đất nước, đồng thời cũng là người tiên phong tổ chức thực hiện đường lối đổi mới toàn diện có nguyên tắc của Đảng.

Trong cả cuộc đời, đồng chí Đại tướng Khamtay Siphandone đã cống hiến trí tuệ, sức lực vì sự nghiệp cách mạng của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, vì sự phát triển của đất nước và cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân Lào các dân tộc. Đồng chí là một nhà yêu nước, nhà cách mạng mẫu mực và là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, của dân tộc Lào.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đón Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào Khamtai Siphandone thăm Việt Nam (1977). (Ảnh: TTXVN)

Là người bạn lớn, thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, đồng chí Khamtay Siphandone đã cùng với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong và các nhà lãnh đạo của hai nước đã đặt nền móng vững chắc, hết mình vun đắp cho tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào trở thành mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng hiếm có trên thế giới, được đúc kết trong hai câu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việt-Lào hai nước chúng ta/Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long."

Cùng ngày, Đoàn đại biểu một số Ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương đã đến viếng và ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Khamtay Siphandone tại Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán Lào tại Thành phố Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh./.

