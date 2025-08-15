Mỹ kỳ vọng đạt thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine trong cuộc gặp với Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump kỳ vọng sẽ đạt được bước tiến về chấm dứt xung đột tại Ukraine khi ông có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska vào ngày 15/8.

Trong các phát biểu trên Fox News Radio, ông Trump cho rằng những động thái và sức ép gần đây đang thúc đẩy Moskva tìm kiếm đối thoại và ông tin rằng Tổng thống Putin “sẽ đạt được một thỏa thuận."

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng tiết lộ đang cân nhắc 3 địa điểm cho cuộc gặp tiếp theo với người đồng cấp Nga cũng như Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Theo thông báo mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, mục tiêu trước mắt của Tổng thống Trump là đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine để tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận sâu hơn về đảm bảo an ninh, giải quyết tranh chấp lãnh thổ và các vấn đề cốt lõi khác.

Ông Rubio nói: “Để đạt được hòa bình, chúng ta cần thảo luận về đảm bảo an ninh cho Ukraine. Chúng tôi hy vọng sẽ có tiến triển ngay."

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump và Tổng thống Putin sẽ gặp riêng trước khi tổ chức họp báo chung./.

