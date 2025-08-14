Thế giới

Nga-Mỹ chốt chương trình cho cuộc gặp thượng đỉnh tại Alaska

Nga xác nhận chương trình thượng đỉnh giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Mỹ Trump đã hoàn tất với trọng tâm là giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine, an ninh quốc tế và thúc đẩy hợp tác song phương.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp ở Helsinki, Phần Lan, ngày 16/7/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp ở Helsinki, Phần Lan, ngày 16/7/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 14/8, truyền thông Nga dẫn lời trợ lý Tổng thống nước này, ông Yuri Ushakov, cho biết chương trình cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Alaska đã được thống nhất.

Theo ông Ushakov, công tác chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ đã bước vào giai đoạn cuối cùng.

Do kế hoạch tổ chức cuộc gặp này mới được thông báo cách đây chỉ 5 ngày nên mọi công tác chuẩn bị đang được hai bên tiến hành khẩn trương, nhiều vấn đề kỹ thuật đang được giải quyết, trong đó có cả vấn đề liên quan đến thị thực.

Tuy nhiên, ông Ushakov nhấn mạnh khía cạnh chính trị của cuộc gặp vẫn là trọng tâm.

Ông Ushakov cho biết thêm nội dung chính tại cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ sẽ là nỗ lực giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

Tuy nhiên, hai bên cũng sẽ đề cập đến các vấn đề rộng lớn hơn liên quan đến bảo đảm hòa bình và an ninh, cũng như các vấn đề cấp thiết trong khu vực và quốc tế.

Ngoài ra, Tổng thống Putin và Tổng thống Trump dự kiến còn trao đổi quan điểm việc phát triển hơn nữa hợp tác song phương, bao gồm cả trong lĩnh vực thương mại và kinh tế.

Theo ông Ushakov, thời gian đàm phán giữa hai nhà lãnh đạo sẽ phụ thuộc vào diễn biến của cuộc gặp.

Trợ lý Tổng thống Nga cho biết Tổng thống Putin và Tổng thống Trump sẽ bắt đầu cuộc gặp thượng đỉnh tại thành phố Anchorage, bang Alaska của Mỹ vào 11h30 ngày 15/8 (theo giờ địa phương, tức 2h30 ngày 16/8 theo giờ Việt Nam).

Theo kế hoạch, hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ sẽ hội đàm riêng trước khi tham dự cuộc gặp có sự tham gia của phái đoàn hai nước.

Phái đoàn Nga gồm 5 thành viên, ngoài ông Ushakov còn có Ngoại trưởng Sergey Lavrov, Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov và người đứng đầu Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) kiêm đặc phái viên của Tổng thống Nga về hợp tác kinh tế với nước ngoài Kirill Dmitriev.

Sau khi kết thúc tất cả các cuộc gặp, ông Putin và ông Trump sẽ tiến hành họp báo chung về kết quả đàm phán./.

