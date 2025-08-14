Đặc phái viên Kirill Dmitriev sẽ dự thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska

Theo Reuters, một nguồn thạo tin ngày 14/8 cho biết Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Alaska giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 15/8.

Ông Dmitriev, người đứng đầu Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF), trước đó đã từng đàm phán với đặc phái viên của Tổng thống Trump là Steve Witkoff và từng đề cập đến khả năng hợp tác kinh doanh giữa Moskva và Washington.

Cuối tháng 3/2025, ông Dmitriev khẳng định, lãnh đạo hai nước đã “bắt đầu đàm phán về hợp tác khai thác đất hiếm và các dự án khác ở Nga."

Cũng nhân vật này, được tờ The Guardian (Anh) trích dẫn, đã đầy tự tin tuyên bố rằng các công ty dầu khí của Mỹ “không bỏ qua cơ hội tiếp cận tài nguyên của Nga."

Chính quyền Tổng thống Trump và Điện Kremlin thẳng thắn nhìn nhận “những thỏa thuận kinh tế khổng lồ là một phần trong mối bang giao” giữa hai quốc gia.

Ngày 15/8 tới, thành phố Anchorage ở bang Alaska (Mỹ) sẽ trở thành tâm điểm chính trị toàn cầu khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ gặp nhau tại đây.

Cuộc gặp được kỳ vọng sẽ “phá băng” quan hệ hai nước và mở ra triển vọng mới cho tiến trình đàm phán về Ukraine.

Theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Nga, trong cuộc điện đàm ngày 12/8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ Marco Rubio đã thảo luận các công tác chuẩn bị, đồng thời tái khẳng định mong muốn tổ chức thành công sự kiện này.

Ngày 13/5, phía Nga tiếp tục khẳng định lập trường không đổi về vấn đề này, trong đó có việc Kiev phải rút toàn bộ lực lượng khỏi các khu vực trọng điểm và từ bỏ tham vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trả lời phóng viên tại Moskva, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexei Fadeev nhấn mạnh nước này giữ nguyên lập trường được Tổng thống Vladimir Putin công bố cách đây hơn một năm về việc Ukraine phải rút quân khỏi một số khu vực và chính thức thông báo về việc từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO. Ngoài ra, Kiev cũng phải cam kết giữ thái độ trung lập và không liên kết.

Ông Fadeev đưa ra tuyên bố trên sau khi một số phương tiện truyền thông dẫn nguồn tin quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Putin đã sẵn sàng thỏa hiệp trong cuộc gặp sắp tới với người đồng cấp Mỹ.

Hiện phía Ukraine chưa đưa ra phản hồi về những tuyên bố mới nhất của ông Fadeev nhưng cho đến nay, chính quyền Kiev vẫn muốn Nga ngừng bắn trước khi thảo luận về các vấn đề khác, đồng thời kiên quyết bác bỏ bất cứ đề xuất nào về việc Ukraine phải rút quân khỏi các tuyến phòng thủ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp ở Osaka, Nhật Bản ngày 28/6/2019. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Trong khi đó, người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt xác nhận Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ thăm Nga trong tương lai, song trước mắt Alaska sẽ là điểm hẹn của hai nhà lãnh đạo.

Nhận định về cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ sắp tới, Giáo sư Timothy Kneeland, chuyên ngành lịch sử, chính trị và luật tại Đại học Nazareth (New York, Mỹ), cho rằng cuộc gặp “khó đạt một thỏa thuận cuối cùng,” nhưng có thể đặt nền móng cho khuôn khổ đàm phán sâu hơn, hướng tới việc chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Tuy nhiên, chuyên gia này cảnh báo vấn đề Ukraine sẽ là phép thử khó khăn hơn cho ông Trump so với ông Putin.

Theo Giáo sư Kneeland, Tổng thống Mỹ “không thể rời bàn đàm phán với hình ảnh một người nhượng bộ” trước những đề xuất của Nga, bởi điều đó có thể gây bất lợi cho Ukraine và ảnh hưởng tới hình ảnh chính trị của ông trước người ủng hộ.

Trong khi đó, giới chức Mỹ vẫn đang tích cực chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh tại Alaska sắp tới. Ngày 13/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm với các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để thảo luận về lập trường chung.

Trong một bài đăng trên trang mạng xã hội Truth Social trước cuộc điện đàm, ông Trump nhắc đến kỳ vọng của châu Âu về một thỏa thuận nhằm bảo vệ lợi ích an ninh của châu lục cũng như của Ukraine./.

Mỹ tạm thời nới lỏng trừng phạt tài chính đối với Nga do cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ đã nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với lĩnh vực tài chính của Nga cho đến ngày 20/8 nhằm tạo điều kiện cho các giao dịch liên quan đến cuộc gặp thượng đỉnh Nga Mỹ ở Alaska.